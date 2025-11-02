En ce moment DESTIN CELINE DION
Axe Villedieu-Saint-Lô. Tracteur contre voiture : cinq blessés dans une collision, trente pompiers mobilisés

Sécurité. Une collision entre un tracteur et une voiture a fait cinq blessés dont deux plus grièvement, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 novembre, à Percy, sur la RD999 qui relie Saint-Lô à Villedieu-les-Poêles dans le sud-Manche.

Publié le 02/11/2025 à 11h25 - Par Célia Caradec
Axe Villedieu-Saint-Lô. Tracteur contre voiture : cinq blessés dans une collision, trente pompiers mobilisés
Un tracteur et une voiture sont entrés en collision à Percy. - Pixabay

Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Manche évoque un accident à forte cinétique, c'est-à-dire à haute vitesse. Une collision entre un tracteur et une voiture est survenue peu avant 1h du matin, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 novembre, à Percy-en-Normandie, dans le sud-Manche.

L'accident, qui s'est produit sur la route départementale 999, l'axe Saint-Lô - Villedieu-les-Poêles, a mobilisé près de trente pompiers. Le bilan fait état de cinq blessés, dont deux plus grièvement, qui ont tous été conduits à l'hôpital.

Cinq hommes hospitalisés

A bord de la voiture se trouvaient trois hommes âgés de 30, 39 et 45 ans, selon les pompiers. Le plus âgé a dû être désincarcéré avant d'être transporté, dans un état grave, vers le centre hospitalier d'Avranches. A bord du tracteur, deux hommes âgés de 39 et 55 ans ont été blessés. Ce dernier, lui aussi incarcéré, a été conduit à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô après avoir été dégagé du véhicule.

Les centres de secours de Percy, Gavray, Hambye, Tessy-sur-Vire, Saint-Lô et Villedieu ont été mobilisés, ainsi que le Samu. 

