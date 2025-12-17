Cherbourg. Chantier de la place de la Révolution : la démolition pourrait être finie en février

En ce moment Le chant des sirènes FRERO DELAVEGA
Habitat. Plusieurs immeubles sont en train d'être démolis au niveau de la place de la Révolution, dans le centre-ville de Cherbourg. Le projet qui va remplacer les bâtiments vétustes se précise.

Publié le 17/12/2025 à 18h00 - Par Julien Rojo
Le chantier de démolition place de la Révolution se poursuit à Cherbourg. - Julien Rojo

Le nouveau visage de la place de la Révolution se dessine. Depuis septembre, cet espace dans le centre-ville de Cherbourg est le théâtre d'un chantier important : plusieurs immeubles vétustes sont démolis peu à peu. Les bâtiments étaient abandonnés depuis plusieurs années, jusqu'à ce que la Ville commence à acheter des parcelles à partir de 2017. Cette démolition doit coûter 427 000 euros, avec un financement de l'Agence nationale de l'habitat et de l'Etat.

Des logements pour jeunes salariés

Mercredi 17 décembre, les conseillers municipaux se prononçaient sur la vente de plusieurs parcelles (n°12, 14, 16 et 18, place de la Révolution) au groupe 3F Normanvie, pour 130 000 euros (hors taxe). L'entreprise souhaite construire à la place 18 logements adaptés à des jeunes salariés ou des alternants. Les contrats de location seraient de courte durée, de 10 mois à un an. L'équipe municipale a révélé, lors d'une conférence avant le conseil municipal, que la démolition des bâtiments pourrait se terminer en février 2026. La construction des logements devrait se conclure trois ans plus tard.

