Mortagne-au-Perche. La Ville et Orne Habitat lancent la construction de deux résidences dans la commune

Habitat. Le Conseil d'administration d'Orne Habitat a validé, mardi 16 décembre, le lancement de deux programmes de construction de logements à Mortagne-au-Perche. Une résidence réservée aux séniors ainsi qu'une résidence familiale de 40 logements devraient voir le jour d'ici 2028, pour un investissement total de plus de 9 millions d'euros.

Publié le 17/12/2025 à 11h33 - Par Martin Patry
Mortagne-au-Perche. La Ville et Orne Habitat lancent la construction de deux résidences dans la commune
Des nouveaux logements seront prochainement construits à Mortagne-au-Perche. - Orne Habitat - visuel non contractuel

C'est pour "répondre aux besoins identifiés dans la politique locale de l'habitat" que le Conseil d'administration d'Orne habitat, en partenariat avec la Ville de Mortagne-au-Perche, a validé le lancement de deux programmes de construction de logements dans la commune, mardi 16 décembre. Deux résidences, dont une réservée aux seniors, seront livrées en 2028.

Accompagner les seniors

La municipalité souhaite notamment diversifier l'offre de logements, maintenir la population en centre-bourg et accompagner le vieillissement de la population dans les meilleures conditions. Le premier programme concerne la construction d'une résidence seniors de 20 logements, située rue de la Folle Entreprise, spécifiquement dédiée aux personnes de plus de 60 ans. "Cette résidence bénéficie d'un emplacement stratégique en centre-ville, à proximité immédiate de tous les services essentiels comme les équipements publics, les commerces de proximité et, particulièrement, le pôle de santé et le Carré du Perche", écrit Orne Habitat.

Au total, 11 appartements deux pièces, d'une superficie de 45 mètres carrés, ainsi que neuf appartements trois pièces, naturellement plus grands, seront construits pour un montant avoisinant les 3 millions d'euros. Chaque salle de bains sera équipée de bacs à douche extra-plats pour faciliter l'autonomie des personnes âgées.

"Attirer des populations en centre-ville"

Le second programme prévoit la construction d'une résidence de 40 logements collectifs dans la rue des Ravenelles, "pour répondre à la demande de logements familiaux tout en participant à la revitalisation urbaine du territoire", indique Orne Habitat. Les appartements à deux, trois et quatre pièces seront construits pour un montant total de 6 millions d'euros.

Les deux programmes respecteront les dernières normes environnementales en vigueur et permettront de "maintenir et attirer de nouvelles populations en centre-ville, de renforcer l'attractivité du centre-bourg en proposant des logements neufs, confortables et accessibles, et de répondre aux besoins des familles avec une offre diversifiée de T2, T3 et T4", conclut Orne Habitat.

Mortagne-au-Perche. La Ville et Orne Habitat lancent la construction de deux résidences dans la commune
