Alençon. Orne-Habitat adapte 800 logements pour les locataires âgés

La population du département de l'Orne vieillit : au premier janvier 2019, plus du tiers de sa population était âgé de 60 ans ou plus, c'est cinq points au-dessus de la moyenne nationale. L'office départemental HLM Orne-Habitat vient donc d'annoncer mercredi 26 juin 2019 qu'il va adapter 800 de ses logements locatifs d'ici 2028, soit 80 chaque année, aux personnes les plus âgées : avec des baignoires remplacées par des douches, des volets automatiques, ou encore des barres de maintien. L'investissement se chiffre de 7000€ à 10 000€ par logement.

