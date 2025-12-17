Cotentin. Ce château va recevoir une aide exceptionnelle de la Fondation du Patrimoine

Le château de Vauville a remporté le gros lot. Ce château du XIIe siècle était l'un des cinq sites normands sélectionnés lors du Loto du patrimoine en septembre dernier. La Mission du patrimoine, portée par Stéphane Bern, a dévoilé le montant de l'aide accordée au château de Vauville, mercredi 17 décembre. Le site de La Hague va pouvoir recevoir une enveloppe de 165 000 euros.

A quoi va servir cette aide ?

Cette aide va pouvoir soutenir la restauration du château de Vauville. Construite par le fils d'un proche de Guillaume le Conquérant, cette bâtisse médiévale a subi d'importants dégâts lors de la Seconde Guerre mondiale. Le site renaît après-guerre avec la plantation d'un jardin de plantes exotiques. Aujourd'hui, la toiture et la charpente du site ont besoin de réparations urgentes. "Chaque tuile de schiste est simplement maintenue par une petite cheville de bois calée contre un tasseau. Or, cette technique est trop peu résistante face au poids de la pierre et aux aléas climatiques", indique la Fondation du patrimoine. Le propriétaire, Eric Pellerin, a déjà effectué des travaux sur une tranche de 80m2. L'aide du Loto du patrimoine va servir à financer un futur chantier de 520 000 euros sur les ailes ouest et sud. Selon les estimations d'Eric Pellerin, ce chantier devrait commencer dès le début de 2026 et se prolonger jusqu'en 2028.

D'autres sites normands pourraient bénéficier du Loto du patrimoine. Les candidatures pour l'édition 2026 se clôturent le 28 février prochain.