En ce moment Christine Christine & the Queens
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cotentin. Ce château va recevoir une aide exceptionnelle de la Fondation du Patrimoine

Patrimoine. La Fondation du patrimoine vient d'annoncer, mercredi 17 décembre, le montant d'une aide accordée à cinq sites normands. Le château de Vauville dans La Hague va recevoir des financements pour réparer sa toiture.

Publié le 17/12/2025 à 11h24 - Par Julien Rojo
Cotentin. Ce château va recevoir une aide exceptionnelle de la Fondation du Patrimoine
Le propriétaire du château de Vauville, Eric Pellerin, estime le démarrage des travaux pour début 2026. - Eric Pellerin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le château de Vauville a remporté le gros lot. Ce château du XIIe siècle était l'un des cinq sites normands sélectionnés lors du Loto du patrimoine en septembre dernier. La Mission du patrimoine, portée par Stéphane Bern, a dévoilé le montant de l'aide accordée au château de Vauville, mercredi 17 décembre. Le site de La Hague va pouvoir recevoir une enveloppe de 165 000 euros.

A quoi va servir cette aide ?

Cette aide va pouvoir soutenir la restauration du château de Vauville. Construite par le fils d'un proche de Guillaume le Conquérant, cette bâtisse médiévale a subi d'importants dégâts lors de la Seconde Guerre mondiale. Le site renaît après-guerre avec la plantation d'un jardin de plantes exotiques. Aujourd'hui, la toiture et la charpente du site ont besoin de réparations urgentes. "Chaque tuile de schiste est simplement maintenue par une petite cheville de bois calée contre un tasseau. Or, cette technique est trop peu résistante face au poids de la pierre et aux aléas climatiques", indique la Fondation du patrimoine. Le propriétaire, Eric Pellerin, a déjà effectué des travaux sur une tranche de 80m2. L'aide du Loto du patrimoine va servir à financer un futur chantier de 520 000 euros sur les ailes ouest et sud. Selon les estimations d'Eric Pellerin, ce chantier devrait commencer dès le début de 2026 et se prolonger jusqu'en 2028.

D'autres sites normands pourraient bénéficier du Loto du patrimoine. Les candidatures pour l'édition 2026 se clôturent le 28 février prochain.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 250€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cotentin. Ce château va recevoir une aide exceptionnelle de la Fondation du Patrimoine
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple