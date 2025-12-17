Périphérique de Caen. Deux victimes dans un accident, des bouchons en cours

Deux véhicules légers se sont percutés, ce mercredi 17 décembre au matin vers 8h, sur le périphérique de Caen. L'accident qui s'est déroulé au niveau de Mondeville, après le pont de Calix, a fait deux victimes, dont une femme qui a dû être hospitalisée.

Des bouchons toujours en cours

Les automobilistes sont à l'arrêt depuis la porte de la Pierre Heuzé, et jusqu'à l'échangeur avec l'A13, soyez donc prudents en arrivant dans ce secteur, dans le sens CHU/Paris. Les neuf sapeurs-pompiers mobilisés se sont rapidement attelé à protéger et baliser la zone, pour prévenir tout suraccident.