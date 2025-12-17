En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Musique. La chanteuse normande Sorenza prépare un nouveau projet : l'humoriste Thomas Deseur l'aide à "réaliser son rêve"

Loisir. Sorenza, la chanteuse originaire de Pontorson dans la Manche vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux un nouveau projet avec l'aide de l'humoriste Thomas Deseur.

Publié le 17/12/2025 à 11h40, mis à jour le 17/12/2025 à 11h55
Musique. La chanteuse normande Sorenza prépare un nouveau projet : l'humoriste Thomas Deseur l'aide à "réaliser son rêve"
Sorenza, la chanteuse originaire de Pontorson, se lance dans un nouveau projet avec l'humoriste Thomas Deseur. - Instagram sorenza.music

Sorenza, que l'on avait reçu en février dernier sur Tendance Ouest à l'occasion de son passage dans The Voice sur TF1, se lance dans un nouveau projet avec l'aide de l'humoriste Thomas Deseur. C'est sur son compte Instagram que la chanteuse originaire de Pontorson dans la Manche a annoncé la nouvelle à ses fans.

Dans un Reel posté sur la plateforme, Thomas Deseur révèle avoir été bluffé par la prestation de Sorenza lors de son passage dans l'émission en début d'année : "Sorenza, c'est une voix de maboule, une personnalité attachante et une boule de talent prête à nous péter à la gueule", a-t-il écrit.

Réaliser le rêve de la chanteuse

Avec l'aide d'un site de vente en ligne et de son pianiste sur scène, l'humoriste a décidé de donner un coup de pouce à Sorenza afin de "réaliser son rêve : percer dans la musique !". 

Sur la vidéo disponible ici, on y voit Sorenza en studio en train d'enregistrer un titre pop, taillé pour la radio. Pour le moment, on ne connaît pas la date de sortie du titre.

A noter que la chanteuse se produira à l'UP26, à Saulx-les-Chartreux (en région parisienne), le 17 janvier 2026.

Musique. La chanteuse normande Sorenza prépare un nouveau projet : l'humoriste Thomas Deseur l'aide à "réaliser son rêve"
