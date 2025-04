Musique. Sorenza, Pontorsonnaise et participante à "The Voice" 2025, offre un nouveau single à son public

Sorenza Latbi, une Pontorsonnaise de 26 ans s'était présentée, samedi 8 février dernier, aux auditions à l'aveugle de l'émission "The Voice" sur TF1. Après une performance qui a séduit les quatre coachs installés dans les célèbres fauteuils rouges, Sorenza a finalement choisi de rejoindre l'équipe de Vianney.

"2025, c'est parti pour libérer mes textes et mes émotions"

Pour Sorenza, "The Voice" a été un énorme déclencheur. "J'ai vraiment compris que ce que je désirais plus que tout au monde c'était de chanter, et surtout de partager avec le public", évoque-t-elle au micro de Tendance Ouest. Elle a donc décidé d'oser et de partager ses textes et ses propres chansons au public afin d'elle aussi, toucher et aider ne serait-ce que quelques personnes. La jeune artiste sort un premier morceau le 6 février dernier, Je suis venue te dire. Il décrit une rupture amoureuse.

Dimanche 6 avril, elle a sorti un second titre Je veux être là. Un titre qui parle de son besoin vital d'être sur scène pour se sentir vivante. "C'est au-delà d'une envie, c'est une urgence", nous dit-elle. A travers ces paroles touchantes, Sorenza demande à son public de l'emporter encore sur scène.