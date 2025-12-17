[En images] Seine-Maritime. Il présente plus de 5 000 santons de sa collection dans ce musée

Sa passion ? Il en a fait un musée. Le musée Provence en Normandie, entièrement consacré aux santons provençaux, à Forges-les-Eaux. "La maison est une des plus anciennes de Forges, elle date de 1690. Je l'ai achetée pour mes collections qui devenaient trop importantes pour la maison familiale !", sourit Gilles Belugou, désormais retraité et passionné depuis toujours par les petits personnages de crèche. Aujourd'hui, ce sont plus de 5 000 pièces de sa collection personnelle qu'il donne à voir aux visiteurs.

Au premier étage se trouve l'une des plus belles pièces du musée avec des santons de toutes les tailles, arrangés avec soin dans des scènes de la vie quotidienne et un paysage plus vrai que nature.

Les scènes représentant la nativité, au cœur de la crèche, sont très nombreuses dans le musée. Si celle-ci est très classique, Gilles Belugou présente aussi des variantes originales venues des quatre coins du globe.

Une passion familiale

Il y a toujours eu des crèches chez Gilles Belugou, originaire du sud de la France, qui a débuté sa collection en 1978. "Le virus est arrivé, j'ai agrandi la crèche familiale, et aujourd'hui toute ma retraite y passe !", explique celui qui se rend plusieurs fois par an en Provence pour trouver les plus belles pièces sur les salons. Dans ce musée, il y en a de toutes les tailles, avec des mises en scène très variées, mais tout est traditionnel. "Le santon doit être fait en Provence, en argile, peint ou habillé et il doit faire de 1cm à 35cm. Chacun doit choisir. Moi j'ai tout choisi", s'exclame le passionné à l'enthousiasme communicatif.

Gilles Belugou collectionne les santons depuis 1978. Chaque année, il agrandit sa collection au fil de ventes aux enchères et de séjours en Provence sur les salons. Il concède y consacrer la majeure partie de ses économies.

"On sort un peu du cadre", concède Gilles Belugou. Le passionné a fait reconstituer des éléments de sa ville de Forges-les-Eaux. Ici le pavillon Richelieu toujours visible dans le parc du casino.

Les métiers en action

Si la nativité reste au cœur de la crèche, on retrouve désormais de nombreuses originalités et personnages qui, a priori, n'avaient rien à faire là à la naissance de Jésus. "Il y a dans le musée plein de métiers, d'activités différentes, de scènes de village, qui n'ont rien à voir avec le religieux", raconte Gilles Belugou. On retrouve même au musée une reconstitution de Forges-les-Eaux. "J'ai fait reproduire la mairie, l'église, le casino et toute la station thermale de Forges. Je peux parler des eaux ferrugineuses et des traditions forgionnes. C'est complètement hors cadre", s'amuse-t-il.

Ici, Gilles Belugou présente la plus ancienne pièce de son musée. Cet Enfant Jésus en cire date de 1710, assure-t-il. L'immense majorité des santons du musée, des santons de Provence, sont en argile.

La taille de cette crèche avec des santons très variés impressionne les visiteurs.

Autre pièce hors cadre du passionné, cette Maison-Blanche en chocolat, qu'il a acquise dans une vente aux enchères.

Pratique. 10 rue de l'Abbé Ferret à Forges-les-Eaux.