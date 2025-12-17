En ce moment Christine Christine & the Queens
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[En images] Seine-Maritime. Il présente plus de 5 000 santons de sa collection dans ce musée

Loisir. Gilles Belugou, passionné invétéré de santons provençaux, présente sa riche collection dans un musée installé à Forges-les-Eaux : le musée Provence en Normandie. Plus de 5 000 pièces variées à découvrir pour des crèches des plus traditionnelles aux plus originales.

Publié le 17/12/2025 à 10h35, mis à jour le 17/12/2025 à 11h19 - Par Pierre Durand-Gratian
[En images] Seine-Maritime. Il présente plus de 5 000 santons de sa collection dans ce musée
Les santons permettent de mettre en valeur les métiers de la vie quotidienne.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Sa passion ? Il en a fait un musée. Le musée Provence en Normandie, entièrement consacré aux santons provençaux, à Forges-les-Eaux. "La maison est une des plus anciennes de Forges, elle date de 1690. Je l'ai achetée pour mes collections qui devenaient trop importantes pour la maison familiale !", sourit Gilles Belugou, désormais retraité et passionné depuis toujours par les petits personnages de crèche. Aujourd'hui, ce sont plus de 5 000 pièces de sa collection personnelle qu'il donne à voir aux visiteurs.

Au premier étage se trouve l'une des plus belles pièces du musée avec des santons de toutes les tailles, arrangés avec soin dans des scènes de la vie quotidienne et un paysage plus vrai que nature.Au premier étage se trouve l'une des plus belles pièces du musée avec des santons de toutes les tailles, arrangés avec soin dans des scènes de la vie quotidienne et un paysage plus vrai que nature.

Les scènes représentant la nativité, au cœur de la crèche, sont très nombreuses dans le musée. Si celle-ci est très classique, Gilles Belugou présente aussi des variantes originales venues des quatre coins du globe.Les scènes représentant la nativité, au cœur de la crèche, sont très nombreuses dans le musée. Si celle-ci est très classique, Gilles Belugou présente aussi des variantes originales venues des quatre coins du globe.

Une passion familiale

Il y a toujours eu des crèches chez Gilles Belugou, originaire du sud de la France, qui a débuté sa collection en 1978. "Le virus est arrivé, j'ai agrandi la crèche familiale, et aujourd'hui toute ma retraite y passe !", explique celui qui se rend plusieurs fois par an en Provence pour trouver les plus belles pièces sur les salons. Dans ce musée, il y en a de toutes les tailles, avec des mises en scène très variées, mais tout est traditionnel. "Le santon doit être fait en Provence, en argile, peint ou habillé et il doit faire de 1cm à 35cm. Chacun doit choisir. Moi j'ai tout choisi", s'exclame le passionné à l'enthousiasme communicatif.

Gilles Belugou collectionne les santons depuis 1978. Chaque année, il agrandit sa collection au fil de ventes aux enchères et de séjours en Provence sur les salons. Il concède y consacrer la majeure partie de ses économies.Gilles Belugou collectionne les santons depuis 1978. Chaque année, il agrandit sa collection au fil de ventes aux enchères et de séjours en Provence sur les salons. Il concède y consacrer la majeure partie de ses économies.

"On sort un peu du cadre", concède Gilles Belugou. Le passionné a fait reconstituer des éléments de sa ville de Forges-les-Eaux. Ici le pavillon Richelieu toujours visible dans le parc du casino."On sort un peu du cadre", concède Gilles Belugou. Le passionné a fait reconstituer des éléments de sa ville de Forges-les-Eaux. Ici le pavillon Richelieu toujours visible dans le parc du casino.

Les métiers en action

Si la nativité reste au cœur de la crèche, on retrouve désormais de nombreuses originalités et personnages qui, a priori, n'avaient rien à faire là à la naissance de Jésus. "Il y a dans le musée plein de métiers, d'activités différentes, de scènes de village, qui n'ont rien à voir avec le religieux", raconte Gilles Belugou. On retrouve même au musée une reconstitution de Forges-les-Eaux. "J'ai fait reproduire la mairie, l'église, le casino et toute la station thermale de Forges. Je peux parler des eaux ferrugineuses et des traditions forgionnes. C'est complètement hors cadre", s'amuse-t-il.

Ici, Gilles Belugou présente la plus ancienne pièce de son musée. Cet Enfant Jésus en cire date de 1710, assure-t-il. L'immense majorité des santons du musée, des santons de Provence, sont en argile.Ici, Gilles Belugou présente la plus ancienne pièce de son musée. Cet Enfant Jésus en cire date de 1710, assure-t-il. L'immense majorité des santons du musée, des santons de Provence, sont en argile.

La taille de cette crèche avec des santons très variés impressionne les visiteurs.La taille de cette crèche avec des santons très variés impressionne les visiteurs.

Autre pièce hors cadre du passionné, cette Maison-Blanche en chocolat, qu'il a acquise dans une vente aux enchères.Autre pièce hors cadre du passionné, cette Maison-Blanche en chocolat, qu'il a acquise dans une vente aux enchères.

Pratique. 10 rue de l'Abbé Ferret à Forges-les-Eaux.

Galerie photos
Au premier étage se trouve l'une des plus belles pièces du musée avec des santons de toutes les tailles, arrangés avec soin dans des scènes de la vie quotidienne et un paysage plus vrai que nature. Les scènes représentant la nativité, au cœur de la crèche, sont très nombreuses dans le musée. Si celle-ci est très classique, Gilles Belugou présente aussi des variantes originales venues des quatre coins du globe. Gilles Belugou collectionne les santons depuis 1978. Chaque année, il agrandit sa collection au fil de ventes aux enchères et de séjours en Provence sur les salons. Il concède y consacrer la majeure partie de ses économies. "On sort un peu du cadre", concède Gilles Belugou. Le passionné a fait reconstituer des éléments de sa ville de Forges-les-Eaux. Ici le pavillon Richelieu toujours visible dans le parc du casino. Ici, Gilles Belugou présente la plus ancienne pièce de son musée. Cet Enfant Jésus en cire date de 1710, assure-t-il. L'immense majorité des santons du musée, des santons de Provence, sont en argile. La taille de cette crèche avec des santons très variés impressionne les visiteurs. Autre pièce hors cadre du passionné, cette Maison-Blanche en chocolat, qu'il a acquise dans une vente aux enchères.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 250€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[En images] Seine-Maritime. Il présente plus de 5 000 santons de sa collection dans ce musée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple