Orne. Cette commune inaugure 24 logements construits sur le site d'une ancienne usine

C'est un chantier à près de 4 millions d'euros. A la Ferrière-aux-Etangs, 24 logements, dont huit maisons individuelles, ont été inaugurés jeudi 11 décembre. Bâti sur le site d'une ancienne usine de confection textile, l'ensemble immobilier a accueilli ses premiers habitants au mois de septembre 2025.

Deux locaux commerciaux en plus

Le projet de construire des logements sur ce site datait de 2016. A l'époque, une étude avait été menée par Flers Agglo, la Région Normandie ainsi que l'Etablissement public foncier de Normandie (EPFN), qui a d'ailleurs acquis le terrain de 6 100 mètres carrés en 2019. Une première phase de dépollution et de déconstruction de l'usine a été menée en 2020 et 2021. Une seconde phase d'aménagement des espaces publics et de réalisation des réseaux a commencé au début de l'année 2023 avant la construction des logements, en décembre de la même année.

Au total, huit maisons individuelles ainsi que sept et neuf appartements de 54 et 70 mètres carrés ont été construits. "Tous les logements sont dotés d'un jardin privatif ou d'un balcon. A cela s'ajoutent deux locaux commerciaux occupés par une auto-école et un cabinet d'infirmières", précise Flers Agglo.

Une "haute performance énergétique"

La qualité, le confort et le niveau d'équipement des 24 logements ont été soulignés lors de l'inauguration. "Leur haute performance énergétique permet de faire diminuer les charges de manière significative", précise Flers Agglo.

Pour financer les différentes phases de travaux, Logissia a pu compter sur la participation de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que d'Action logements services. Une surface d'environ 900 mètres carrés a été conservée par la commune pour être vendue en terrain à bâtir par des particuliers.