En ce moment Stressed out TWENTY-ONE PILOTS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Flers. Le Forum des métiers fait de l'inclusion une priorité

Economie. La 9e édition du Forum des métiers et de l'emploi de Flers Agglo, qui s'est tenue jeudi 20 novembre 2025 au complexe sportif Saint-Sauveur, a mis l'accent sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, en écho à la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Cette année, deux nouveautés ont marqué l'événement : des ateliers immersifs et une table ronde dédiée à l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Publié le 24/11/2025 à 14h39 - Par Lucie Peudevin
Flers. Le Forum des métiers fait de l'inclusion une priorité
Le Forum des métiers de Flers a rassemblé 165 exposants jeudi 20 novembre. - Lucie Peudevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Sous quelques flocons, le complexe sportif de Flers a reçu, jeudi 20 novembre, 165 exposants pour son Forum des métiers annuel. Pour présenter les différents métiers, des ateliers immersifs et une table ronde dédiée à l'insertion des personnes en situation de handicap ont été mis en place. A l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, le forum a donc mis l'accent sur l'inclusivité.

"Une très belle réussite"

Apprenties ou employées, les personnes en situation de handicap sont accompagnées. "J'ai eu un étudiant avec une déficience visuelle. Malgré tout, il a pu tenir son poste de restaurateur et devenir un citoyen lambda, comme tout le monde", raconte Edouard Pays, professeur de cuisine au lycée Flora Tristan à La Ferté-Macé. "Pour nous, formateurs, c'est une très belle réussite", ajoute-t-il.

La table ronde a été animée par des professionnels, des travailleurs en situation de handicap et la Direction mutualisée des ressources humaines de la Ville de Flers et de Flers Agglo. "L'objectif est de donner des exemples concrets et de montrer les différentes solutions si le handicap se révèle au cours de la vie professionnelle", explique Karine Taillebois, responsable emploi formation de Flers Agglo.

Plusieurs ateliers immersifs

Pour cette neuvième édition du forum, certains exposants ont amené de quoi proposer un atelier immersif. "L'objectif est de donner envie en faisant", explique Laurence Corvée, animatrice de l'atelier cocktails.

Des groupes scolaires ont pu tester le secteur de la restauration avec un atelier cocktails.Des groupes scolaires ont pu tester le secteur de la restauration avec un atelier cocktails. - Lucie Peudevin

Des groupes scolaires ont pu tester cet atelier. "Si on avait eu un élève en situation de handicap, nous aurions demandé une personne en plus pour encadrer les élèves", explique Hugues Bourdillon, professeur principal dans le collège du Houlme, à Briouze. "C'est à nous de nous adapter, peu importe le type de handicap, tous les élèves ont le droit de participer aux ateliers", précise-t-il. Un questionnaire a même été créé par les professeurs afin de s'assurer du bon suivi des élèves lors des ateliers.

Au Forum des métiers de Flers, beaucoup en ont également profité pour postuler aux différentes offres proposées.

Galerie photos
Des groupes scolaires ont pu tester le secteur de la restauration avec un atelier cocktails. - Lucie Peudevin

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Flers. Le Forum des métiers fait de l'inclusion une priorité
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple