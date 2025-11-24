Flers. Le Forum des métiers fait de l'inclusion une priorité

Sous quelques flocons, le complexe sportif de Flers a reçu, jeudi 20 novembre, 165 exposants pour son Forum des métiers annuel. Pour présenter les différents métiers, des ateliers immersifs et une table ronde dédiée à l'insertion des personnes en situation de handicap ont été mis en place. A l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, le forum a donc mis l'accent sur l'inclusivité.

"Une très belle réussite"

Apprenties ou employées, les personnes en situation de handicap sont accompagnées. "J'ai eu un étudiant avec une déficience visuelle. Malgré tout, il a pu tenir son poste de restaurateur et devenir un citoyen lambda, comme tout le monde", raconte Edouard Pays, professeur de cuisine au lycée Flora Tristan à La Ferté-Macé. "Pour nous, formateurs, c'est une très belle réussite", ajoute-t-il.

La table ronde a été animée par des professionnels, des travailleurs en situation de handicap et la Direction mutualisée des ressources humaines de la Ville de Flers et de Flers Agglo. "L'objectif est de donner des exemples concrets et de montrer les différentes solutions si le handicap se révèle au cours de la vie professionnelle", explique Karine Taillebois, responsable emploi formation de Flers Agglo.

Plusieurs ateliers immersifs

Pour cette neuvième édition du forum, certains exposants ont amené de quoi proposer un atelier immersif. "L'objectif est de donner envie en faisant", explique Laurence Corvée, animatrice de l'atelier cocktails.

Des groupes scolaires ont pu tester le secteur de la restauration avec un atelier cocktails. - Lucie Peudevin

Des groupes scolaires ont pu tester cet atelier. "Si on avait eu un élève en situation de handicap, nous aurions demandé une personne en plus pour encadrer les élèves", explique Hugues Bourdillon, professeur principal dans le collège du Houlme, à Briouze. "C'est à nous de nous adapter, peu importe le type de handicap, tous les élèves ont le droit de participer aux ateliers", précise-t-il. Un questionnaire a même été créé par les professeurs afin de s'assurer du bon suivi des élèves lors des ateliers.

Au Forum des métiers de Flers, beaucoup en ont également profité pour postuler aux différentes offres proposées.