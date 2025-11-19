En ce moment BREAKING THE HABIT LINKIN PARK
Alençon. Une exposition itinérante pour valoriser les métiers industriels

Economie. A l'occasion de la Semaine de l'industrie, l'exposition itinérante "Les concepteurs de demain" a été inaugurée à Alençon, lundi 17 novembre, dans les locaux de l'entreprise Goavec, spécialisée en chaudronnerie.

Publié le 19/11/2025 à 09h01 - Par Lucie Peudevin
La matériauthèque, ensemble d'échantillons pour voir et toucher les différents matériaux utilisés par les industriels dans l'Orne. - Lucie Peudevin

Lundi 17 novembre, la 14e édition de la Semaine de l'industrie a débuté. Pour l'occasion, la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) a inauguré l'exposition "Les concepteurs de demain, à la découverte des matériaux qui façonnent l'industrie". Inaugurée à l'entreprise Goavec, spécialisée dans la chaudronnerie, à Alençon, l'exposition est itinérante. Elle est constituée de panneaux pédagogiques et d'une matériauthèque, ensemble d'échantillons de matériaux utilisés dans le département.

"Renforcer le tissu industriel"

L'exposition itinérante s'inscrit dans le plan d'action Territoires d'Industrie. Le projet a donc pour but de faire le lien entre la formation, l'emploi et le développement industriel local. "L'objectif est de renforcer le tissu industriel de la communauté urbaine", déclare Joaquim Pueyo, président de la CUA et maire d'Alençon.

Joaquim Pueyo, maire d'Alençon

Imprimerie, biotechnologie, chaudronnerie, et 10 familles de métiers sont représentées sur des panneaux pédagogiques. "Dans la région, il y a des difficultés de recrutement par les entreprises. Cette exposition, qui circulera dans les établissements scolaires, pourra donner envie aux jeunes de se former", affirme Chantal Jourdan, députée de la 1re circonscription de l'Orne.

"Un outil pédagogique et sensoriel"

Le concours "concepteurs de demain" est à l'origine de l'exposition. En mai 2025, des jeunes ont pu confectionner un coq avec les matériaux de leur choix. "L'exposition a pour but de susciter des vocations auprès de jeunes. C'est un outil pédagogique, mais aussi sensoriel", ajoute le maire.

Dix panneaux pédagogiques valorisent les familles de métiers de l'industrie.Dix panneaux pédagogiques valorisent les familles de métiers de l'industrie. - Lucie Peudevin

Acier, cuivre, plexiglas, et bien d'autres matériaux ont été fournis par les 25 entreprises locales et partenaires. L'exposition présente également les 12 projets du concours réalisés et leurs procédés industriels.

Pratique. Pour accueillir l'exposition, il contacter la Mission développement économique de la CUA.

Dix panneaux pédagogiques valorisent les familles de métiers de l'industrie. - Lucie Peudevin

