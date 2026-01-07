Tendance Live Anova à Alençon. Encore 1 000 places distribuées : tout savoir pour obtenir vos billets !

Vous n'avez pas réussi à obtenir des billets lors de la distribution de places organisée ce mercredi 7 janvier aux McDonald's de Condé-sur-Sarthe et Arçonnay ? Pas de panique, Tendance Ouest a pensé à tout !

Rendez-vous au centre Leclerc

Votre radio préférée organise une nouvelle opération exceptionnelle, cette fois-ci au centre Leclerc d'Alençon, partenaire fidèle du Tendance Live. Au menu : 1 000 nouvelles places distribuées à partir de 15h, à raison de deux places par personne, dans la limite des stocks disponibles.

Et comme un homme averti en vaut deux, nous vous le répétons ici : n'hésitez pas à prendre un peu d'avance pour maximiser vos chances de repartir avec vos précieux billets !

Côté programmation

Si vous êtes passé à côté de la programmation de ce grand concert gratuit, voici ce qui vous attend sur la scène d'Anova : Zaho, Slimane, Joyce Jonathan, Mentissa, Linh, Oria, Vernis Rouge et Philippine Lavrey. Rien que ça !