Tendance Live Anova à Alençon. Encore 1 000 places distribuées : tout savoir pour obtenir vos billets !

Loisir. Vendredi 23 janvier, le Tendance Live Anova fait son retour à Alençon pour une 12e édition alléchante, réunissant huit artistes sur scène. Pour y assister, Tendance Ouest organise une nouvelle distribution de 1 000 places après celle organisée dans deux McDonald's. Pour tenter de repartir avec deux billets, voici ce qu'il faut savoir.

Publié le 07/01/2026 à 15h30 - Par Lucien Devôge
Après le carton de l'édition 2025 à Alençon, le Tendance Live Anova revient vendredi 23 janvier 2026. Ne manquez pas ce magnifique concert gratuit ! - Anthony Almolda

Vous n'avez pas réussi à obtenir des billets lors de la distribution de places organisée ce mercredi 7 janvier aux McDonald's de Condé-sur-Sarthe et Arçonnay ? Pas de panique, Tendance Ouest a pensé à tout !

Rendez-vous au centre Leclerc

Votre radio préférée organise une nouvelle opération exceptionnelle, cette fois-ci au centre Leclerc d'Alençon, partenaire fidèle du Tendance Live. Au menu : 1 000 nouvelles places distribuées à partir de 15h, à raison de deux places par personne, dans la limite des stocks disponibles.

Et comme un homme averti en vaut deux, nous vous le répétons ici : n'hésitez pas à prendre un peu d'avance pour maximiser vos chances de repartir avec vos précieux billets !

Côté programmation

Si vous êtes passé à côté de la programmation de ce grand concert gratuit, voici ce qui vous attend sur la scène d'Anova : Zaho, Slimane, Joyce Jonathan, Mentissa, Linh, Oria, Vernis Rouge et Philippine Lavrey. Rien que ça !

