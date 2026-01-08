En ce moment Rock your body Justin TIMBERLAKE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Barentin. Je suis un "bébé hyrox" : j'ai testé la nouvelle discipline qui allie cardio et exercices sur machines

Sport. Cette semaine, je me suis lancé un défi, celui de tester l'hyrox, une discipline qui mêle le cardio à des exercices sur machines.

Publié le 08/01/2026 à 11h00 - Par Justine Carrère
Près de Barentin. Je suis un "bébé hyrox" : j'ai testé la nouvelle discipline qui allie cardio et exercices sur machines
J'ai fait mon premier Hyrox chez Unit Gym à Notre-Dame-de-Bondeville. Le travail en binôme a été très motivant, malgré la difficulté des exercices.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pour bien commencer l'année, quoi de mieux que de se mettre au sport ? En ce début 2026, j'ai voulu tester l'hyrox, ce sport qui réunit des exercices cardios et de renforcement musculaire. Je me suis rendue pour la première fois à Unit Gym, la nouvelle salle de sport qui s'est installée début novembre au 46A rue de la Fontaine à Notre-Dame-de-Bondeville à quelques minutes de la mairie.

"Tu vas vivre l'expérience d'un bébé hyrox"

Arrivée sur les lieux, je rejoins Jason Lorcher, le directeur d'Unit Gym et de la société Pallini, spécialisée dans l'équipement sportif. Il m'explique ce qu'on peut faire dans ce nouveau complexe. "On a apporté une dimension nouvelle qui tourne autour des sports hybrides comme la partie hyrox, ergomètre [rameur] et la partie cross training [entraînement intensif]." Pour me donner du courage en début de séance, il m'annonce qu'il participera avec moi. Nous rejoignons Alice Cousin, notre coach du jour. Dès le début, elle nous met dans le bain. "Il va y avoir un bloc mobility, une activation cardio et du renforcement", nous énumère-t-elle. Moi qui débute dans ce domaine, la professionnelle me rassure : "Toi, tu vas vivre l'expérience d'un bébé hyrox donc avec un peu moins de répétitions et de volumes pour te donner une idée de ce à quoi ça ressemble en compétition." Ouf, me voilà rassurée car avant d'arriver, j'avais regardé des vidéos pour voir ce qui m'attendait et je n'étais pas sûre d'y arriver !

Nous étions six, accompagnés de la coach, à participer à cette séance qui a débuté par des étirements. Assis au sol, nous avons étiré les jambes et le dos avant d'enchaîner avec des squats. Le plus dur a été l'ajout de poids, que nous avons ensuite soulevés au-dessus de la tête, en alternant les exercices. Pour m'encourager, Jason Lorcher m'a proposé d'être mon binôme. L'objectif : se relayer à chaque exercice : 600m de vélo, 60m en courant avec un poids de 4kg (pour ma part) dans chaque main puis en faisant des burpees [qui consistent à faire une pompe et un saut ensuite] pendant 30 minutes ! Pendant que je faisais du vélo, lui courait avec ses poids et enchaînait les burpees puis on se tapait dans les mains à chaque fin de série. Cette organisation s'est révélée motivante, notamment grâce au comptage des burpees, avec pour objectif d'en réaliser le plus possible. Pour ma part, je me suis limitée à la planche, les pompes étant trop difficiles.

La séance s'est achevée par des lancers d'un ballon de 4kg (sur la photo) sur une barre en hauteur, un exercice particulièrement éprouvant. A la fin, j'étais en sueur mais j'étais fière : j'ai fait mon premier "hyrox" !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Barentin. Je suis un "bébé hyrox" : j'ai testé la nouvelle discipline qui allie cardio et exercices sur machines
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple