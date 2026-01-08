Près de Barentin. Je suis un "bébé hyrox" : j'ai testé la nouvelle discipline qui allie cardio et exercices sur machines

Pour bien commencer l'année, quoi de mieux que de se mettre au sport ? En ce début 2026, j'ai voulu tester l'hyrox, ce sport qui réunit des exercices cardios et de renforcement musculaire. Je me suis rendue pour la première fois à Unit Gym, la nouvelle salle de sport qui s'est installée début novembre au 46A rue de la Fontaine à Notre-Dame-de-Bondeville à quelques minutes de la mairie.

"Tu vas vivre l'expérience d'un bébé hyrox"

Arrivée sur les lieux, je rejoins Jason Lorcher, le directeur d'Unit Gym et de la société Pallini, spécialisée dans l'équipement sportif. Il m'explique ce qu'on peut faire dans ce nouveau complexe. "On a apporté une dimension nouvelle qui tourne autour des sports hybrides comme la partie hyrox, ergomètre [rameur] et la partie cross training [entraînement intensif]." Pour me donner du courage en début de séance, il m'annonce qu'il participera avec moi. Nous rejoignons Alice Cousin, notre coach du jour. Dès le début, elle nous met dans le bain. "Il va y avoir un bloc mobility, une activation cardio et du renforcement", nous énumère-t-elle. Moi qui débute dans ce domaine, la professionnelle me rassure : "Toi, tu vas vivre l'expérience d'un bébé hyrox donc avec un peu moins de répétitions et de volumes pour te donner une idée de ce à quoi ça ressemble en compétition." Ouf, me voilà rassurée car avant d'arriver, j'avais regardé des vidéos pour voir ce qui m'attendait et je n'étais pas sûre d'y arriver !

Nous étions six, accompagnés de la coach, à participer à cette séance qui a débuté par des étirements. Assis au sol, nous avons étiré les jambes et le dos avant d'enchaîner avec des squats. Le plus dur a été l'ajout de poids, que nous avons ensuite soulevés au-dessus de la tête, en alternant les exercices. Pour m'encourager, Jason Lorcher m'a proposé d'être mon binôme. L'objectif : se relayer à chaque exercice : 600m de vélo, 60m en courant avec un poids de 4kg (pour ma part) dans chaque main puis en faisant des burpees [qui consistent à faire une pompe et un saut ensuite] pendant 30 minutes ! Pendant que je faisais du vélo, lui courait avec ses poids et enchaînait les burpees puis on se tapait dans les mains à chaque fin de série. Cette organisation s'est révélée motivante, notamment grâce au comptage des burpees, avec pour objectif d'en réaliser le plus possible. Pour ma part, je me suis limitée à la planche, les pompes étant trop difficiles.

La séance s'est achevée par des lancers d'un ballon de 4kg (sur la photo) sur une barre en hauteur, un exercice particulièrement éprouvant. A la fin, j'étais en sueur mais j'étais fière : j'ai fait mon premier "hyrox" !