Près de Rouen. Un motard de 51 ans tué après un choc avec une voiture à Notre-Dame-de-Bondeville

Le choc a eu lieu vers 12h30 rue de l'Abbaye à Notre-Dame-de-Bondeville près de Rouen, jeudi 16 octobre. Un motard âgé de 51 ans a été percuté par une voiture. La victime a été retrouvée au sol, inconsciente et en arrêt cardio-respiratoire.

Plusieurs tentatives de réanimation cardio-pulmonaire, en vain

Malgré plusieurs tentatives de réanimation cardio-pulmonaire des pompiers et du Smur, le quinquagénaire a été déclaré mort. Quant à la conductrice de la voiture, choquée mais non blessée, elle a été prise en charge par les secours.