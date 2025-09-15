En ce moment Ordinary Alex WARREN
Près d'Alençon. Un cycliste est mort, percuté par une voiture en sortie de voie verte

Sécurité. Alors qu'il traversait une route communale sur la voie verte entre Alençon et Mortagne-au-Perche, un cycliste de 65 ans a été percuté par une voiture à Hauterive ce lundi 15 septembre. Il a succombé à ses blessures.

Publié le 15/09/2025 à 16h32 - Par Simon Lebaron
Près d'Alençon. Un cycliste est mort, percuté par une voiture en sortie de voie verte
Les pompiers ont été appelés vers 11h55, lundi 15 septembre, pour un choc entre un cycliste et une voiture. - Illustration

Dramatique accident sur les routes de l'Orne. Un cycliste de 65 ans, domicilié à Putanges-le-Lac, est mort à Hauterive (Orne) ce lundi 15 septembre. Il a été percuté par une voiture peu avant midi alors qu'il sortait de la voie verte reliant Alençon à Mortagne-au-Perche. Au moment de traverser la route communale, au niveau du lieu-dit Les Bruyères, il n'aurait pas marqué le stop, selon la gendarmerie, et a été percuté par le véhicule qui n'a pu l'esquiver.

Le sexagénaire n'a pas pu être réanimé

Huit sapeurs-pompiers d'Essay, Le Mêle-sur-Sarthe et Alençon étaient dépêchés sur place. Malgré l'intervention des secours, le sexagénaire n'a pas pu être réanimé. La conductrice de la voiture, choquée, a été prise en charge par les pompiers.

