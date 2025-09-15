Près d'Alençon. Un cycliste est mort, percuté par une voiture en sortie de voie verte

Dramatique accident sur les routes de l'Orne. Un cycliste de 65 ans, domicilié à Putanges-le-Lac, est mort à Hauterive (Orne) ce lundi 15 septembre. Il a été percuté par une voiture peu avant midi alors qu'il sortait de la voie verte reliant Alençon à Mortagne-au-Perche. Au moment de traverser la route communale, au niveau du lieu-dit Les Bruyères, il n'aurait pas marqué le stop, selon la gendarmerie, et a été percuté par le véhicule qui n'a pu l'esquiver.

Le sexagénaire n'a pas pu être réanimé

Huit sapeurs-pompiers d'Essay, Le Mêle-sur-Sarthe et Alençon étaient dépêchés sur place. Malgré l'intervention des secours, le sexagénaire n'a pas pu être réanimé. La conductrice de la voiture, choquée, a été prise en charge par les pompiers.