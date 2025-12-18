En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Laval. Le festival Les 3 éléphants dévoile les premiers noms de son édition 2026

Loisir. L'édition 2026 du festival Les 3 éléphants se tiendra du jeudi 21 au lundi 25 mai à Laval, avec une part importante de concerts et spectacles gratuits. Les premiers artistes de la programmation ont été révélés.

Publié le 18/12/2025 à 14h06 - Par Simon Lebaron
Laval. Le festival Les 3 éléphants dévoile les premiers noms de son édition 2026
Oxmo Puccino se produira au Théâtre de Laval pour le festival Les 3 éléphants. - Jérémy Beaudet

Le festival Les 3 éléphants revient en 2026 à Laval. Il se tiendra du jeudi 21 au lundi 25 mai dans tout le centre-ville. Le square de Boston sera l'épicentre de cette nouvelle formule du festival et accueillera au total une vingtaine de concerts gratuits. Le 6PAR4 et le théâtre accueilleront également plusieurs concerts. L'équipe du festival a dévoilé, mardi 16 décembre, les neuf premiers chanteurs et groupes de cette nouvelle édition.

Oxmo Puccino en tête d'affiche

La programmation au square de Boston est pour l'instant composée de Sam Sauvage, Shortsraw, Ino Casablanca, Asfar Shamsi, Joe Yorke, Sami Galbi et Marta.

Le rappeur Oxmo Puccino se produira lui au théâtre de Laval dimanche 24 mai et le 6PAR4 accueillera le groupe suédois d'afro grunge Boko Yout jeudi 21 mai.

Ces deux derniers concerts sont payants. Les billets s'achètent sur le site internet du festival et auprès de trois points de vente locaux partenaires : la librairie M'Lire à Laval et les centres culturels Le Carré à Château-Gontier et Le Kiosque à Mayenne. "Beaucoup de choses restent encore à découvrir avec de nombreux concerts et une multitude de spectacles d'arts de la rue", promet l'équipe du festival, qui dévoilera le reste de la programmation ultérieurement.

