Le Mans. Pourquoi une détonation a-t-elle été entendue au stade Marie-Marvingt, mercredi ?

Une détonation a été entendue au Mans vers 16h43, mercredi 17 décembre. Elle provenait du stade Marie-Marvingt. Aucun danger réel n'a concerné la population, il s'agissait d'un exercice de gestion de crise grandeur nature organisé par la préfecture de la Sarthe.

Un scénario d'évacuation du stade

L'objectif de l'exercice, qui a duré de 14h à 17h, était de tester en conditions réelles la coordination des forces de sécurité, des services de secours et des acteurs de santé face à un événement grave dans un site accueillant du public, en l'occurrence le stade Marie-Marvingt.

Dans ce scénario, les professionnels mobilisés faisaient face à l'interruption d'une rencontre sportive, obligeant l'évacuation du stade, la sécurisation du périmètre, l'intervention d'une équipe de démineurs et l'activation du plan blanc pour la prise en charge des victimes fictives.