Le Mans. "Des tendances encourageantes" : un bilan de la délinquance dressé après une opération de contrôle devant la gare

Une opération de contrôles et de sécurisation de la police nationale a été réalisée mercredi 12 novembre sur la place du 8 mai 1945 aux abords de la gare du Mans. Elle a permis le contrôle de 98 personnes et de 9 véhicules.

Parmi ceux-ci, une personne a été interpellée pour usage et détention de stupéfiants, une seconde pour port d'arme, une troisième pour obligation de quitter le territoire et une dernière pour annulation de permis de conduire. Les forces de l'ordre ont saisi 70g de résine de cannabis et 1,25g de cocaïne. Un défaut de contrôle technique a également été relevé, ainsi que deux défauts d'assurance sur des trottinettes.

Les atteintes aux biens et aux personnes en baisse

Le préfet de la Sarthe, Sébastien Jallet, a profité de cette opération pour faire un point sur la délinquance depuis le début de l'année 2025. Les tendances sont "encourageantes" selon lui. Il note une baisse de 12% des atteintes aux biens dans l'agglomération du Mans, contre 9% pour les atteintes aux personnes. Les vols avec violence, eux, sont presque réduits de moitié par rapport à la même période en 2024. "C'est le fruit d'une stratégie déployée méthodiquement depuis le début de l'année", souligne le préfet.

Plus de 200 délinquants et criminels écroués en 2025

Cette stratégie comprend une présence accrue des policiers et gendarmes sur la voie publique "sur les horaires les plus sensibles et les lieux qu'on considère être les plus compliqués, et les abords de la gare en font partie", assure le préfet. Sébastien Jallet pointe également les sanctions. Depuis le début de l'année, 43% des faits de délinquance sont élucidés par la police nationale, soit 6 points au-dessus de la moyenne nationale. Au total, 236 personnes ont été écrouées pour des faits de délinquance ou des crimes. Sur le plan des stupéfiants, 44 personnes ont été mises en cause pour trafic et 200 amendes ont été délivrées pour consommation.