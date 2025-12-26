En ce moment Take me to church HOZIER
Rouen. Déchetterie, points de regroupement, chèvrerie… comment recycler son sapin après les fêtes ?

Environnement. A Rouen, les possibilités ne manquent pour recycler son sapin de Noël après les fêtes. Voici les différentes options qui s'offrent aux habitants.

Publié le 26/12/2025 à 16h25 - Par Alexandre Leno
Plusieurs manières de se débarrasser de son sapin de Noël sont proposées sur la métropole de Rouen. - Alexandre Leno

C'est déjà la fin de Noël et vient désormais la sempiternelle question ; où vais-je bien mettre le sapin maintenant que les fêtes sont terminées ? A Rouen, plusieurs options s'offrent aux habitants pour recycler leur conifère.

D'abord, la Métropole lance la collecte des sapins à partir du 5 janvier 2026 dans près de 80 points de regroupement situés sur toute l'agglomération rouennaise. Les usagers peuvent aussi apporter leur sapin dans les 15 déchetteries disponibles sur la Métropole de Rouen. Il est également possible d'attendre et de profiter de la collecte en porte à porte qui a lieu du 12 au 16 janvier pour les communes concernées par la collecte des déchets végétaux. "Le sapin doit être déposé sans décoration ni flocage et ne doit pas mesurer plus de 2 mètres, les supports en bois (bûche) sont acceptés. Ils seront transformés en compost", explique la Métropole de Rouen.

Plus exotique, les sapins peuvent être confiés également aux chèvres. Ces animaux en raffolent et vous en débarrasseront en un rien de temps. Pour cela, il faut se rendre au jardin des oiseaux au Petit-Quevilly, à l'office équestre d'Oissel ou la chèvrerie du Courtil à Jumièges. Enfin, nouveauté cette année à Oissel, les habitants pourront récupérer le broyat des sapins pour d'éventuelles décorations d'espaces verts. Il suffit de se rendre sur le point de regroupement du centre technique municipal.

Pour rappel, abandonner son sapin dans la rue est considéré comme un dépôt sauvage de déchets sur la voie publique, une infraction passible d'une amende de 1 500€.

