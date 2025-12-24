En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Accident de la route. Deux sangliers percutés, près de Caen. Pas de victime

Sécurité. A quelques heures du réveillon de Noël, un véhicule a percuté deux sangliers, entre les communes de Maltot et Feuguerolles-Bully, près de Caen. Aucune victime n'est à déplorer.

Publié le 24/12/2025 à 19h29, mis à jour le 26/12/2025 à 08h43 - Par Léo Besselievre
Mauvaise surprise de Noël pour cet automobiliste, qui a percuté pas moins de deux sangliers, à quelques heures du réveillon. - Johann Lefebvre

Les faits se sont passés aux alentours de 18 h, rue de la Saussaye, qui relie les communes de Maltot et Feuguerolles-Bully. Un véhicule a percuté deux sangliers, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.

Le pare-chocs avant endommagé

Cet incident a grandement endommagé la voiture, notamment au niveau du pare-chocs avant, méconnaissable. Les deux animaux sont morts sur le coup, prouvant la violence du choc. 

Deux voitures de gendarmes et trois agents étaient mobilisées sur place, mais plus de peur que de mal : "Rien de grave" a expliqué une gendarme. Pour l'heure, aucune information n'a été divulguée sur l'identité du conducteur. 

