Alençon. "Mettre des mots sur ses pensées" : à Courteille, la Luciole organise une formation gratuite sur l'écriture créative

Culture. Dans le quartier de Courteille, à Alençon, une quinzaine de personnes ont été formées gratuitement à la conception et l'animation d'un atelier d'expression ainsi qu'à la construction d'un projet d'écriture créative, jeudi 18 et vendredi 19 décembre. Le module, encadré par la directrice du Labo des histoires Normandie, a rassemblé des encadrants du quartier.

Publié le 24/12/2025 à 16h32 - Par Martin Patry
La formation organisée par la Luciole a rassemblé une quinzaine d'encadrants. - Martin Patry

Certains interviennent dans des centres sociaux, d'autres en milieu scolaire. Jeudi 18 et vendredi 19 décembre, une quinzaine de personnes se sont rassemblées à l'espace Marie Terrier d'Alençon pour assister à deux jours de formation sur la conception d'un atelier d'expression ainsi que sur la construction d'un projet d'écriture créative. "Je suis en train de développer des ateliers avec différents publics et c'est un moyen de me former, confie Maxime Niol, l'un des participants. Cela permet de se mettre du côté de celui qui va participer à l'atelier et donc de comprendre ses attentes", poursuit-il.

Mieux connaître l'écriture créative

Les deux jours de formation ont été organisés par la Luciole d'Alençon et le Labo des histoires de Normandie. "L'objectif, c'était que les participants puissent découvrir les fondamentaux d'un atelier d'écriture", explique Pierrette Pape, directrice du labo des histoires de Normandie.

Les différents participants pourront ensuite animer des séances auprès de différents publics, notamment auprès des jeunes. "Le Labo des histoires a fait une étude sur les bienfaits de l'écriture créative et on voit que cela permet aux jeunes de pouvoir mettre des mots sur leurs pensées, de développer leur imaginaire et de créer du lien entre eux. Les ateliers permettent de désacraliser l'écriture et c'est important pour leur développement personnel", assure Pierrette Pape. De son côté, Pascal Taburet, qui intervient entre autres en centre de détention, estime que l'écriture, "que ce soit avec le crayon ou à l'oral, est quelque chose d'essentiel", conclut-il.

