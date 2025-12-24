En ce moment Too Sweet HOZIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Grand excès de vitesse, il est contrôlé à 154km/h sur la rocade au lieu de 90

Sécurité. Un automobiliste de 26 ans s'est fait contrôler à 154km/h au lieu de 90 sur la rocade du Havre, mardi 23 décembre. Son permis n'était plus valide, il n'avait pas d'assurance, pas de contrôle technique, des pneus lisses et roulait sous THC.

Publié le 24/12/2025 à 14h05 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Grand excès de vitesse, il est contrôlé à 154km/h sur la rocade au lieu de 90
Un automobiliste s'est fait contrôler en grand excès de vitesse sur la rocade du Havre, à 154km/h au lieu de 90. - Thomas Blond

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Cet automobiliste a multiplié les infractions. Mardi 23 décembre vers 18h30, la police effectuait une opération de contrôle de vitesse sur la rocade du Havre (D6382). Les agents ont flashé une Peugeot 406 à 154km/h au lieu des 90km/h autorisés. En délit de grand excès de vitesse, le conducteur a été interpellé alors qu'il se dirigeait en direction de l'hôpital Monod.

Multiples infractions

Il s'agit d'un homme de 26 ans, habitant Le Havre. Son permis n'était pas en règle (non prorogé). Sa voiture n'était pas assurée, pas de contrôle technique et les pneus étaient lisses. L'automobiliste s'est également révélé positif au THC. Il a été placé en garde à vue et son véhicule a été placé en fourrière.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Grand excès de vitesse, il est contrôlé à 154km/h sur la rocade au lieu de 90
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple