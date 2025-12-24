Le Havre. Grand excès de vitesse, il est contrôlé à 154km/h sur la rocade au lieu de 90

Cet automobiliste a multiplié les infractions. Mardi 23 décembre vers 18h30, la police effectuait une opération de contrôle de vitesse sur la rocade du Havre (D6382). Les agents ont flashé une Peugeot 406 à 154km/h au lieu des 90km/h autorisés. En délit de grand excès de vitesse, le conducteur a été interpellé alors qu'il se dirigeait en direction de l'hôpital Monod.

Multiples infractions

Il s'agit d'un homme de 26 ans, habitant Le Havre. Son permis n'était pas en règle (non prorogé). Sa voiture n'était pas assurée, pas de contrôle technique et les pneus étaient lisses. L'automobiliste s'est également révélé positif au THC. Il a été placé en garde à vue et son véhicule a été placé en fourrière.