Cherbourg. Agression devant la prison : un agent pénitentiaire blessé

Une altercation violente a eu lieu devant la maison d'arrêt de Cherbourg dimanche 21 décembre, rapporte le syndicat FO Justice. Une situation de violences impliquant un homme agressif, à l'encontre notamment d'une jeune fille, s'est déroulée vers 7h du matin. Ce sont trois agents pénitentiaires, en fin de service, qui sont intervenus de manière coordonnée.

Plusieurs jours d'ITT

L'un des agents, "violemment pris à partie, agressé physiquement et blessé", s'est vu prescrire par la suite "une incapacité temporaire de travail de plusieurs jours".

Le syndicat souligne également la présence de deux autres agents ainsi que du portier, qui ont permis de sécuriser les lieux et contacter les forces de l'ordre. FO Justice demande que la protection statutaire "soit pleinement accordée et qu'une reconnaissance officielle soit apportée à l'ensemble des agents impliqués".