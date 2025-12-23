Caen. Les locaux du Secours populaire cambriolés à la veille du réveillon de Noël

"C'est une honte", s'est indigné le Secours populaire du Calvados, dans une publication Facebook ce mardi 23 décembre. Les locaux de Caen, situés sur la Côte de Nacre, ont été cambriolés, à la veille du réveillon de Noël.

Un appel aux dons est lancé

Du matériel informatique a été dérobé et les bureaux ont été "mis sens dessus dessous" selon l'association qui a découvert avec stupeur l'étendue des dégâts ce mardi matin. "Nous sommes profondément attristés de constater que l'on puisse porter atteinte à la solidarité, et freiner nos actions, à un moment de l'année où l'entraide et le partage devraient être au cœur de tout", remarque le Secours populaire. Les voleurs sont entrés par effraction en cassant la porte d'entrée, comme le montrent ces images publiées ce mardi 23 décembre à 9h.

Le verre de la porte du local a été brisé pour permettre aux voleurs de pénétrer dans l'enceinte. - Secours Populaire du Calvados

Cet incident n'est pas sans rappeler celui survenu fin novembre, près de Bordeaux. Des jouets avaient été volés dans un local du Secours Populaire, à deux semaines de la distribution aux enfants. Cela avait amené à un élan de solidarité et de dons, pour limiter la casse. Ce sera également l'objectif du Secours populaire du Calvados, qui a lancé un appel aux dons, afin de continuer leurs actions solidaires auprès des familles dans le besoin d'ici la fin de l'année, mais aussi pour remplacer leur matériel informatique dérobé.

Rendez-vous sur leur site internet : https://www.secourspopulaire.fr/14/don