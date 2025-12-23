En ce moment Tant pis pour elle Charlotte CARDIN
Caen. Les locaux du Secours populaire cambriolés à la veille du réveillon de Noël

Sécurité. Les locaux du Secours populaire du Calvados ont été cambriolés, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 décembre. Du matériel informatique a été dérobé, rendant la poursuite des activités impossible, à deux jours de Noël.

Publié le 23/12/2025 à 12h16 - Par Léo Besselievre
Les bureaux du Secours populaire à Caen ont été cambriolés. - Secours Populaire du Calvados

"C'est une honte", s'est indigné le Secours populaire du Calvados, dans une publication Facebook ce mardi 23 décembre. Les locaux de Caen, situés sur la Côte de Nacre, ont été cambriolés, à la veille du réveillon de Noël.

Un appel aux dons est lancé

Du matériel informatique a été dérobé et les bureaux ont été "mis sens dessus dessous" selon l'association qui a découvert avec stupeur l'étendue des dégâts ce mardi matin. "Nous sommes profondément attristés de constater que l'on puisse porter atteinte à la solidarité, et freiner nos actions, à un moment de l'année où l'entraide et le partage devraient être au cœur de tout", remarque le Secours populaire. Les voleurs sont entrés par effraction en cassant la porte d'entrée, comme le montrent ces images publiées ce mardi 23 décembre à 9h.

Le verre de la porte du local a été brisé pour permettre aux voleurs de pénétrer dans l'enceinte.Le verre de la porte du local a été brisé pour permettre aux voleurs de pénétrer dans l'enceinte. - Secours Populaire du Calvados

Cet incident n'est pas sans rappeler celui survenu fin novembre, près de Bordeaux. Des jouets avaient été volés dans un local du Secours Populaire, à deux semaines de la distribution aux enfants. Cela avait amené à un élan de solidarité et de dons, pour limiter la casse. Ce sera également l'objectif du Secours populaire du Calvados, qui a lancé un appel aux dons, afin de continuer leurs actions solidaires auprès des familles dans le besoin d'ici la fin de l'année, mais aussi pour remplacer leur matériel informatique dérobé.

Rendez-vous sur leur site internet : https://www.secourspopulaire.fr/14/don 

Galerie photos
Le verre de la porte du local a été brisé pour permettre aux voleurs de pénétrer dans l'enceinte. - Secours Populaire du Calvados

