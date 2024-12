[Photos] Calvados. La solidarité en fête :apporter Noël aux plus démunis

Si les fêtes riment avec joie pour beaucoup, elles accentuent souvent la solitude des plus précaires. A Caen et son agglomération, associations et particuliers unissent leurs efforts, prouvant que toute initiative de solidarité compte.

La Croix-Rouge s'associe à une dizaine d'organismes pour récolter des "boîtes de Noël" distribuées lors des maraudes du 23 au 31 décembre.

A La Croix-Rouge, les écoles participent activement à la collecte des boîtes de Noël.

Collectes et distributions

Les collectes solidaires figurent parmi les initiatives les plus mobilisatrices. Depuis six ans, Eric Tabaud, directeur du carrousel Au Paradis des Enfants à Courseulles-sur-Mer, propose un tour de manège gratuit contre un don de jouet. "Cette année, nous avons récolté 2 500 jouets", se réjouit-il. Dans un premier temps, il stocke ces nombreux cadeaux chez lui avant de les envoyer au Congo, où une association les redistribue aux enfants défavorisés juste avant Noël. Sur le plan local, La Croix-Rouge s'associe à une dizaine d'organismes pour récolter des "boîtes de Noël" distribuées lors des maraudes du 23 au 31 décembre. Bruno, bénévole depuis 12 ans, souligne l'urgence de la situation : "Il y a de plus en plus de gens dans la misère, mais c'est de plus en plus difficile de collecter des dons, que ce soit de la nourriture ou des cadeaux." L'année dernière, ce sont 3 500 boîtes remplies de vêtements chauds, bonnets, petites douceurs et mots bienveillants qui ont été offertes. "C'est une manière d'apporter un peu de chaleur et de magie à ceux qui en ont le plus besoin", ajoute Amant, lui aussi bénévole. De son côté, le Secours populaire a lancé début décembre sa campagne traditionnelle du "père Noël vert". "Notre objectif est d'amener Noël dans toutes les maisons, sans exception", explique Emilie Schaf, animatrice solidarité de l'antenne du Calvados. Cette initiative permet à près de 2 500 bénéficiaires du département de récupérer un repas festif composé d'une coquille Saint-Jacques, d'un fondant de poulet, d'un gratin dauphinois et trio de légumes et d'une glace. "Ce n'est pas parce que quelqu'un a un logement qu'il parvient à joindre les deux bouts", rappelle-t-elle.

Les enfants au cœur de la solidarité

L'association n'oublie pas non plus les étudiants. Le 20 décembre au soir, un grand dîner est organisé à l'Université de Caen pour plus d'une centaine de jeunes en situation de précarité qui ne peuvent pas rejoindre leur famille. Au-delà de l'aide matérielle, ces initiatives cherchent aussi à sensibiliser les plus jeunes et à les impliquer dans les actions solidaires. A travers sa collecte, Eric Tabaud souhaite transmettre des valeurs essentielles : "C'est important que les enfants comprennent qu'il y a des personnes moins chanceuses qu'eux." Il les invite aussi à accompagner leurs dons d'un petit mot. A La Croix-Rouge, les écoles participent activement à la collecte des boîtes de Noël. Dans des établissements comme le collège Hastings à Caen, les échanges avec les élèves font émerger de futures vocations. "Ça fait plaisir d'offrir un cadeau à quelqu'un. On ne pense pas assez aux gens dans le besoin", confie une collégienne. A Hérouville-Saint-Clair, les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes et enfants (CMJE) apportent également leur pierre à l'édifice de la solidarité. "On voulait vraiment faire quelque chose pour les associations qui luttent contre l'exclusion sociale", explique Halim Lezma Bihel, collégien et élu au CMJE avec une dizaine d'autres jeunes. Leur collecte a permis de rassembler des produits d'hygiène, des douceurs, et même des croquettes pour animaux. Un beau projet de solidarité, porté dès le plus jeune âge.

