Le Havre. Des jouets pour les enfants du Secours populaire

LiA, le réseau de transports urbains du Havre, a organisé une collecte de jouets neufs ou d'occasion pour les enfants au profit du Secours populaire.

Au total, entre le 25 novembre et le 8 décembre, le réseau de transports a récolté 250 boîtes solidaires et 232kg de vêtements grâce à la collaboration du HAC, l'équipe de football du Havre, de Transdev et des écoles du territoire. De quoi remplir un bus de jouets.

250 boîtes solidaires ont été récoltées. - LiA

Tout cela a été remis au Secours populaire mardi 10 décembre. La collecte sera complétée par ce qui a été récolté au Stade Océane dimanche 15 décembre pendant le match du HAC contre Strasbourg.