Transports en commun. Attention aux arnaques sur les réseaux sociaux, le réseau Astuce à Rouen porte plainte

L'offre paraît trop belle. Sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram, de faux comptes proposent de profiter gratuitement de transports en commun pendant six mois en échange, par exemple, d'une réponse à un sondage. Il s'agit d'arnaques. Le réseau Astuce à Rouen est touché avec un compte, baptisé sur Facebook "Carte des transports publics de Rouen" qui reprend son logo pour cette arnaque, dont le but serait de récupérer des coordonnées bancaires. Il ne faut en aucun cas partager d'informations personnelles avec ce compte.

"On a commencé à mettre en place des actions de communication pour alerter nos clients depuis le mois de mai", indique Estelle Deneuve, responsable marketing et communication pour Transdev, qui gère le réseau Astuce. Sur son site internet, sur ses propres réseaux sociaux, le réseau Astuce a mis en garde contre l'escroquerie, ce qui a été largement relayé et partagé par les usagers.

Le faux compte reprend notamment le logo du réseau Astuce. - Capture d'écran

Mais malgré les multiples signalements auprès de Facebook, de Transdev et d'autres utilisateurs, les faux comptes n'ont pas été supprimés. "La dernière étape a été de déposer plainte auprès du commissariat de Rouen", mardi 6 août, indique la responsable. Elle date la création du compte au mois d'avril, avec depuis plusieurs offres promotionnelles qui se sont succédées, toutes fausses. La nouveauté de ce mois d'août est l'arrivée de campagnes sponsorisées sur Facebook pour ce faux compte. "Il s'agit de payer pour que le compte soit visible auprès de davantage de personnes de manière ciblée", explique Estelle Deneuve, qui indique que c'est aussi ce qui a poussé Transdev à déposer plainte, en espérant que les comptes soient prochainement fermés.

L'arnaque semble courante, puisque d'autres réseaux de transports en commun sont touchés, y compris en Normandie à Caen ou Cherbourg notamment.

Des arnaques sur le même modèle touchent d'autres réseaux de transports en commun. - Capture d'écran

A cette heure, les services de Transdev n'ont pas eu de remontées de clients potentiels qui auraient été victimes de cette arnaque.