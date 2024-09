Rouen. Prendre le train avec un abonnement Astuce c'est désormais possible

Plus besoin de billet de train si vous voulez voyager entre les gares de la Métropole de Rouen, votre abonnement Astuce peut servir désormais de ticket SNCF. Le dispositif est lancé, dimanche 1er septembre, à titre expérimental. Il concerne, dans un premier temps, les seuls abonnés du réseau Astuce, et sera étendu ultérieurement aux voyageurs occasionnels disposant de titres de transport urbains. Pour l'usager, le périmètre est limité aux huit gares de l'agglomération rouennaise du réseau ferroviaire NOMAD (Rouen, Maromme, Malaunay-Le Houlme, Sotteville-lès-Rouen, St Etienne-du-Rouvray, Oissel, Tourville-la-Rivière et Elbeuf Saint-Aubin). Au-delà il faudra se munir d'un billet SNCF.

• Lire aussi. Nouvelle hausse des tarifs sur le réseau Astuce à la rentrée 2024

Le but est d'encourager les voyageurs "à privilégier davantage le train à la voiture dans leurs trajets du quotidien", explique Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région en charge des transports et des mobilités. L'intégration tarifaire est disponible sur l'application My Astuce. "Les voyageurs pourront désormais pratiquer une intermodalité facile, accessible financièrement et tellement pratique", se félicite le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.

• Lire aussi. Le Réseau Astuce ouvre une agence éphémère jusqu'au 21 septembre

Seule l'application smartphone My Astuce fait loi. Pour être en règle, il faut donc charger son abonnement sur l'application, les cartes n'étant pas admises pour le moment. Comme dans le bus ou le métro, la validation est obligatoire. Elle se fait par le flash d'un QR Code disponible en gare.