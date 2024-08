Rouen. Le Réseau Astuce ouvre une agence éphémère jusqu'au 21 septembre

Il s'agit de faciliter les démarches et d'éviter des temps d'attente trop long à l'agence du Théâtre des Arts. A l'heure où beaucoup renouvellent leur abonnement au réseau de transport en commun rouennais, le Réseau Astuce a ouvert lundi 19 août une agence éphémère, installée en centre-ville, à l'angle de la rue de la République et de la rue de l'Hôpital, jusqu'au 21 septembre. L'intégralité des services du réseau peut être rendue dans cette agence : souscription, renouvellement, rechargement Astuce. Des informations sur les horaires et itinéraires peuvent également y être trouvées. L'agence éphémère est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de 13h30 à 20h, et le samedi de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30.