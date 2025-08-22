En ce moment Sains et saufs ZAZ
Près de Caen. Il donne un coup de tête à un mineur et un coup de couteau à son père

Sécurité. Un homme de 30 ans, déjà incarcéré, a été jugé jeudi 21 août à Caen pour des violences commises sur un mineur et son père.

Publié le 22/08/2025 à 14h46 - Par Martine Dubos
Actuellement, le prévenu est incarcéré à la prison de Caen. Il a été jugé jeudi 21 août pour d'autres faits, notamment un coup de couteau, commis en 2023 à Giberville. - Illustration

Jeudi 21 août, un homme de 30 ans a été jugé à Caen pour des violences sur un jeune homme et son père. Il a été extrait de la prison de Caen-IFs, où il purge une peine pour une autre affaire, afin de comparaître devant le tribunal.

Les faits remontent au 17 novembre 2023, à Giberville. Ce jour-là, un jeune homme de 17 ans attend son bus. Le prévenu l'interpelle alors : "Arrête de regarder ma femme." Il donne un coup de tête au mineur et lui lance : "Je vais te planter." Ils montent dans le même bus.

Coup de couteau

La victime remarque où il descend et appelle son père pour le prévenir. Ce dernier arrive accompagné d'un ami de son fils qui a un scooter. Il frappe à la porte et c'est le beau-père qui ouvre. La victime dit : "Ce n'est pas lui." Le parent s'excuse et ils partent tous les trois. C'est alors que le prévenu, furieux, apparaît. Une bagarre commence. Le père donne des coups de casque de scooter pour se défendre. Le prévenu sort un opinel et le blesse au flanc. Il a une plaie profonde au niveau des côtes. Le suspect s'est également blessé au pouce avec son couteau.

Il reconnaît un "coup de boule"

A la barre, il confirme une altercation et un "coup de boule" qu'il a donné au garçon qui regardait sa compagne. Il assure que lorsque le groupe est venu chez lui, il est ressorti pour pouvoir leur parler "gentiment". Selon lui, c'est le père de famille qui l'a agressé en lui donnant des coups de casque. Il finit par admettre que, peut-être, il a pu donner un coup de couteau.

Prison ferme

Le prévenu compte 16 mentions à son casier judiciaire. Il a fait une dizaine d'années de prison et venait d'en sortir au moment des faits. Pour l'avocate de la partie civile, ce n'est pas un banal énervement, mais un excès de violences. Sa dangerosité est établie. Le procureur affirme qu'il n'était pas illégal de se présenter au domicile du beau-père de l'homme violent. Il réclame de la prison ferme. Après délibéré, Jérémy Taillefer est condamné à 15 mois de prison avec mandat de dépôt immédiat. Il ne devra pas entrer en contact avec ses victimes, et écope d'une interdiction de port d'arme de cinq ans. Il ne devra avoir aucun contact avec les victimes et a une inéligibilité pendant 3 ans. Il ne pourra pas porter d'arme durant 5 ans.

Les demandes financières sont renvoyées sur intérêts civils le 11 juin 2026.

