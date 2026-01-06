En ce moment Come out and play The OFFSPRING
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alerte météo. Vigilance neige verglas prolongée jusqu'à mercredi : voici où des flocons sont encore attendus en Normandie

Société. Neige, pluie et verglas sont attendus ce soir, dans la nuit de mardi à mercredi et mercredi matin, tandis que la vigilance jaune a été prolongée jusqu'à mercredi 7 janvier dans plusieurs départements. Où peut-il neiger ? Le point complet.

Publié le 06/01/2026 à 11h35 - Par Mathilde Rabaud
Alerte météo. Vigilance neige verglas prolongée jusqu'à mercredi : voici où des flocons sont encore attendus en Normandie
La Normandie sous haute surveillance : neige, verglas, froid… ce qui vous attend jusqu'à mercredi - Davy Delmotte

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Normandie s'est réveillée ce mardi matin sous un froid remarquable, rarement observé ces dernières années. Avec un ciel souvent dégagé, de la neige encore présente au sol et un fort rayonnement nocturne, les températures ont littéralement plongé.

Le seuil des -10°C a été franchi dans plusieurs secteurs, notamment en Seine-Maritime et dans l'Orne, avec des valeurs parfois encore plus basses dans l'intérieur des terres. Dans le sud du Calvados, la minimale provisoire a même atteint -13°C, un niveau exceptionnel pour la région.

Ce froid intense s'est accompagné d'un verglas généralisé, rendant les conditions de circulation délicates dès les premières heures de la journée.

Une accalmie relative cet après-midi, mais une situation toujours à risque

Au fil de l'après-midi, les températures remontent progressivement pour repasser en territoire positif, avec des maximales généralement comprises entre 1 et 4°C.
Cette hausse reste toutefois insuffisante pour éliminer totalement le verglas, notamment dans les zones ombragées.

Quelques averses localisées sont possibles entre la fin d'après-midi et le début de soirée, parfois sous forme de giboulées, surtout vers la côte d'Albâtre, le Pays de Caux, le Petit Caux, la vallée de la Bresle et le Pays de Bray.
A noter : Fécamp est l'un des rares secteurs où un mélange pluie-neige est envisagé dès cet après-midi.

Vigilance jaune prolongée : une Normandie sous surveillance jusqu'à mercredi

La vigilance jaune neige-verglas a été étendue jusqu'à mercredi 7 janvier, avec des échéances variables selon les départements :

Manche : vigilance jaune prolongée jusqu'à 3h du matin

Calvados : vigilance jusqu'à 8h

Orne, Eure et Calvados : vigilance grand froid toute la journée

Orne, Eure et Seine-Maritime : vigilance jaune neige-verglas jusqu'à 11h mercredi matin

Cette prolongation confirme un épisode hivernal durable, nécessitant une vigilance accrue, notamment la nuit prochaine.

Où peut-il neiger ce soir et dans la nuit de mardi à mercredi ?

C'est dans la soirée puis surtout dans la nuit que la situation devient la plus délicate.
Les précipitations gagnent progressivement la région, avec des phénomènes très variables selon les secteurs.

pluie et neige mêlées attendues sur plusieurs villes

Des averses de pluie et de neige sont possibles notamment à :

  • Caen
  • Clécy
  • Vire
  • Lisieux
  • Brionne
  • Rouen
  • Fécamp
  • Dieppe
  • Le Tréport
  • Avranches

Dans ces zones, l'évolution dépendra fortement des températures au sol, avec un risque de chaussées glissantes.

Neige franche attendue dans l'intérieur des terres

Dans les secteurs les plus froids, la neige pourrait tomber de façon plus nette, notamment vers :

  • Domfront
  • Alençon
  • Mortagne-au-Perche
  • Argentan
  • Verneuil-sur-Avre
  • Villiers-en-Ouche
  • Neufchâtel-en-Bray
  • Étrépagny

Ces zones sont les plus exposées à un blanchiment temporaire, parfois dès la seconde partie de nuit.

Quel temps mercredi matin en Normandie ? un contraste marqué entre les départements

Manche : retour du soleil, températures plus douces entre 5 et 7°C

Orne : matinée partagée entre neige, averses neigeuses et éclaircies, températures entre 1 et 3°C

Eure : pluie et neige mêlées, peu ou pas d'éclaircies, 1 à 3°C

Seine-Maritime : temps plus sec et lumineux, 2 à 6°C, avec encore quelques averses neigeuses possibles vers le Pays de Bray

La situation reste donc très hétérogène, typique d'un épisode hivernal instable.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m Talence (33400) 4€ Découvrir
Câble svga standard mâle mâle noir
Câble svga standard mâle mâle noir Talence (33400) 6€ Découvrir
Câble svga Haute Résolution 1,80 m
Câble svga Haute Résolution 1,80 m Talence (33400) 9€ Découvrir
Tensiomètre poignet
Tensiomètre poignet Talence (33400) 18€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alerte météo. Vigilance neige verglas prolongée jusqu'à mercredi : voici où des flocons sont encore attendus en Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple