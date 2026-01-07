Caen. Jean-Baptiste Lecrosnier, nouvel entraîneur du CBC : "Je ne pense qu'à gagner vendredi"

Nouvelle année, nouveau coach. Comme le SM Caen, le Caen Basket Calvados a également décidé d'inculquer une nouvelle dynamique en nommant Jean-Baptiste Lecrosnier à la tête de son équipe première. En contrat pour six mois, l'expérimenté technicien de 49 ans a pour objectif "pérenniser la place du CBC en Elite 2".

Le CBC dans une bulle hermétique

Et les premières actions ne se sont pas fait attendre. Depuis son arrivée, tous les entraînements de l'équipe professionnelle se déroulent à huis clos, même aux journalistes, alors qu'ils étaient ouverts auparavant : "Pour moi, ça me semble normal. Cette équipe a besoin de se retrouver, de se reconcentrer sur elle-même", a expliqué le nouveau coach du CBC. Pour le moment, aucune conclusion pour le natif de Bretagne. Il attend le match contre Vendée Challans Basket, dernier du championnat : "On peut avoir des joueurs d'entraînement qui ne performent pas pendant les matchs, donc je tirerai les premiers constats vendredi soir."

Le nouveau coach du CBC accompagné de son président, Loïc Adriaenssens. - Léo Besselievre

Lui qui va pouvoir mettre toute son expérience engrangée, notamment en assistant entraîneur à Bourg-en-Bresse (Betclic Elite), il y a encore quelques semaines, a avant tout hâte de retrouver un banc en tant qu'entraîneur principal : "Ça fait plaisir d'avoir accepté ce projet qui est sérieux, et surtout d'être dans un club qui sait où il va", a-t-il répété pendant la conférence de presse. Jean-Baptiste Lecrosnier est également impatient de découvrir le Palais des Sports en tant que local : "C'est une salle de très haut niveau, mais il faudra la satisfaire en se battant et en se donnant à fond, pour avoir ce surplus d'énergie qu'elle peut nous procurer", a-t-il expliqué, n'oubliant pas ses passages en Normandie lors de la Leaders Cup. Pour lui, l'objectif est à court terme : "Il faut qu'on se concentre sur nous et rien d'autre, et je dois aider l'équipe à gagner le plus possible."