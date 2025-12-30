En ce moment 2 BE LOVED (AM I READY) LIZZO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

SM Caen. Gaël Clichy, nouvel entraîneur : "Tout est à reconstruire ici"

Sport. Gaël Clichy a été nommé, ce lundi 29 décembre, à la tête du Stade Malherbe Caen. Dans la précipitation, le nouvel entraîneur caennais et son président se sont présentés en conférence de presse.

Publié le 30/12/2025 à 08h48 - Par Léo Besselievre
SM Caen. Gaël Clichy, nouvel entraîneur : "Tout est à reconstruire ici"
Gaël Clichy a signé un contrat d'un an et demi avec le Stade Malherbe Caen. - Léo Besselievre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après avoir dirigé sa première séance d'entraînement avec la tunique d'entraîneur de l'équipe fanion du Stade Malherbe, Gaël Clichy s'est présenté en conférence de presse ce lundi 29 décembre à 18h. Ziad Hammoud, président du club normand, l'a accompagné, dans un dispositif improvisé.

"Jouer avec l'ambition de monter en Ligue 2"

Le nouvel entraîneur des rouge et bleus n'a pas fait la fine bouche, en se présentant devant la presse, même si c'est un discours qui se répète à chaque nouvelle nomination : "Ce club n'est pas à sa place, il possède des infrastructures de Ligue 1 et ne devrait pas être dans cette situation", a-t-il expliqué. Il n'a pas manqué également de montrer ses ambitions avec un objectif sur le court terme : "On a 5 à 6 mois pour donner du plaisir aux gens, pour jouer au football, et se comporter comme si on jouait le podium", avant d'assumer que le club se doit "de remonter en Ligue 2" à l'issue de la saison.

Le Stade Malherbe pourra compter sur l'expérience enrichie de Gaël Clichy, passé notamment à Arsenal ou encore Manchester City lors de sa carrière de joueur. Il a été dirigé par des grands noms du football comme Arsène Wenger et Pep Guardiola. "Sans manquer de respect, il faut tout reconstruire ici", ajoute le nouvel entraîneur caennais, qui se rappelle des "parties de Football manager" qu'il faisait il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il prenait des clubs de 3e division pour les faire performer, "une situation que j'aimerais aussi voir se réaliser dans la vraie vie".

"Ça a été une longue réflexion"

Gaël Clichy veut que Malherbe redevienne une menace claire pour ses adversaires : "Aujourd'hui, je le dis clairement, ce n'est plus à nous de nous adapter aux adversaires, mais c'est aux adversaires de s'adapter à nous." De son côté, le président du club normand, Ziad Hammoud, a justifié ce choix par une envie commune et réfléchie : "On a commencé à réfléchir à garder ou non Maxime d'Ornano seulement après le match contre Villefranche, avant de penser au profil idéal", a-t-il expliqué. Celui de Gaël Clichy collait plutôt bien, "pour ses valeurs, son travail, mais aussi ses idées tactiques que nous avons explorés longuement". Même si, selon lui, l'effectif est taillé pour jouer bien plus haut, "des renforts arriveront pour le renforcer", a ajouté le président.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
SM Caen. Gaël Clichy, nouvel entraîneur : "Tout est à reconstruire ici"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple