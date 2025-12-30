SM Caen. Gaël Clichy, nouvel entraîneur : "Tout est à reconstruire ici"

Après avoir dirigé sa première séance d'entraînement avec la tunique d'entraîneur de l'équipe fanion du Stade Malherbe, Gaël Clichy s'est présenté en conférence de presse ce lundi 29 décembre à 18h. Ziad Hammoud, président du club normand, l'a accompagné, dans un dispositif improvisé.

"Jouer avec l'ambition de monter en Ligue 2"

Le nouvel entraîneur des rouge et bleus n'a pas fait la fine bouche, en se présentant devant la presse, même si c'est un discours qui se répète à chaque nouvelle nomination : "Ce club n'est pas à sa place, il possède des infrastructures de Ligue 1 et ne devrait pas être dans cette situation", a-t-il expliqué. Il n'a pas manqué également de montrer ses ambitions avec un objectif sur le court terme : "On a 5 à 6 mois pour donner du plaisir aux gens, pour jouer au football, et se comporter comme si on jouait le podium", avant d'assumer que le club se doit "de remonter en Ligue 2" à l'issue de la saison.

Le Stade Malherbe pourra compter sur l'expérience enrichie de Gaël Clichy, passé notamment à Arsenal ou encore Manchester City lors de sa carrière de joueur. Il a été dirigé par des grands noms du football comme Arsène Wenger et Pep Guardiola. "Sans manquer de respect, il faut tout reconstruire ici", ajoute le nouvel entraîneur caennais, qui se rappelle des "parties de Football manager" qu'il faisait il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il prenait des clubs de 3e division pour les faire performer, "une situation que j'aimerais aussi voir se réaliser dans la vraie vie".

"Ça a été une longue réflexion"

Gaël Clichy veut que Malherbe redevienne une menace claire pour ses adversaires : "Aujourd'hui, je le dis clairement, ce n'est plus à nous de nous adapter aux adversaires, mais c'est aux adversaires de s'adapter à nous." De son côté, le président du club normand, Ziad Hammoud, a justifié ce choix par une envie commune et réfléchie : "On a commencé à réfléchir à garder ou non Maxime d'Ornano seulement après le match contre Villefranche, avant de penser au profil idéal", a-t-il expliqué. Celui de Gaël Clichy collait plutôt bien, "pour ses valeurs, son travail, mais aussi ses idées tactiques que nous avons explorés longuement". Même si, selon lui, l'effectif est taillé pour jouer bien plus haut, "des renforts arriveront pour le renforcer", a ajouté le président.