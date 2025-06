SM Caen. "Je vois mon nom partout !" : les premiers mots de Maxime d'Ornano

"Je vois mon nom partout", a plaisanté Maxime d'Ornano, qui participait à sa première conférence de presse dans les travées du stade Michel d'Ornano lundi 23 juin. Le nouvel entraîneur du SM Caen se distingue par "ses qualités humaines", "sa connaissance du Nationale", et "ses qualités tactiques et techniques" selon son nouveau président Ziad Hammoud.

Alors que le mercato bat son plein, et que le club doit autant faire venir du renfort que faire partir des indésirables, le nouvel homme fort a donné le ton : "Il faut des joueurs qui ont la dalle", souffle-t-il. Celui qui se dit passionné par le football aime "avoir le ballon, dominer. Mais avant tout, j'aime gagner".

Et des victoires, il souhaite en engranger très vite. "On veut faire une bonne préparation, et très bien démarrer la saison." Par contre, pas question de lui faire dire, ni à Ziad Hammoud, que l'objectif est une remontée immédiate en Ligue 2. "Le Nationale est un championnat ouvert, avec des équipes de qualité", justifie Maxime d'Ornano. Cependant il le concède volontiers : "Le SMC n'est pas à sa place." D'ailleurs, il qualifie sa nouvelle équipe de "grand club", et affirme volontiers sa "fierté" et son "excitation" d'avoir été nommé au poste. S'il confirme avoir eu des contacts avec d'autres formations après son départ du FC Rouen à l'automne dernier, il a choisi le Stade Malherbe Caen car "j'ai senti qu'ils me voulaient".