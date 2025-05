SM Caen. Le stade d'Ornano dit au revoir à la Ligue 2

Sur le parvis du stade Michel d'Ornano, Oliver Roussel, supporter du SM Caen depuis "les tôles de Venoix", se demande s'il y a "un pilote dans l'avion". Pour leur dernière à domicile cette saison, les Rouge et Bleu n'ont pas fait mieux que le nul face au Red Star (1-1). "Avec le jeu que l'on produit, on ne pouvait pas espérer mieux. C'est comme ça depuis le début de la saison, réagit-il. La descente, c'est ce que l'on mérite. Quand on aime le Stade Malherbe, on ne peut être que triste mais les joueurs n'ont pas mouillé le maillot", poursuit-il.

Seulement trois victoires à domicile

Au total, il n'y aura eu que trois victoires à domicile pour le SM Caen cette saison. La dernière en date remonte au 2 novembre, face au SC Bastia."Au moins, on n'a pas perdu, sourit Kevin Marie, supporter du SMC. On a fait une bonne deuxième mi-temps mais on s'est réveillés trop tard, comme souvent. On attendait tous le deuxième but pour terminer sur une victoire mais ce n'est pas arrivé", poursuit-il.

Les Malherbistes ont pris un point face au Red Star.

Malgré la fermeture de la tribune Borelli après les débordements survenus face à Martigues, le 18 avril, les supporters caennais étaient encore au rendez-vous face au Red Star. L'occasion pour eux de profiter du stade Michel d'Ornano une dernière fois avant la descente du club en National.

"C'est dur, cela faisait plus de 40 ans que l'on était dans le monde professionnel, témoigne Soen Boulligny, habitué à chanter avec le Malherbe Normandy Kop (MNK). J'ai encore du mal à réaliser que l'on est relégué. Pendant le match, je me suis dit que c'était la dernière fois que je voyais d'Ornano avec tous les panneaux de Ligue 2 et ça m'a fait bizarre", conclut le jeune homme.

Camille Serpentini a donné le coup d'envoi fictif du match. "J'ai toujours connu ce stade en Ligue 1 ou en Ligue 2. Savoir qu'il va connaître le National, c'est triste."

Les réactions des supporters après le nul face au Red Star. Impossible de lire le son.

Le SM Caen termine sa saison samedi sur la pelouse du SC Bastia, en Corse.