Normandie. Ces deux communes font partie du Top 10 des meilleures villes où courir… et ont une place de choix !

Quelle ville est la plus agréable pour pratiquer la course à pied en France ? Le service de téléconsultation médicale ZAVA a analysé des données issues des applications Strava, AllTrails et Instagram, afin de dresser un classement des villes où il fait bon courir. Et la Normandie y est très bien représentée.

Caen à la première position

La ville de Caen pointe en tête du classement avec un excellent score de 7,18 sur 10, obtenu par la notation des différents sentiers et parcours de course sur les applications de running. Elle brille par la qualité de ses sentiers avec une note moyenne de 4,4/5 sur AllTrails. C'est la plus haute de toutes les villes analysées. Elle impressionne surtout par la richesse de ses itinéraires en centre-ville, avec 78 parcours plats accessibles depuis le centre, selon Strava.

Les coureurs peuvent profiter d'une séance de sport tout en admirant les trésors de la ville. Le circuit Découverte de Caen, long de 5,5km, emmène les amateurs de patrimoine des murailles du château aux jardins de la ville. Pour ceux en quête de nature, la Boucle de la Prairie (12,6km) traverse une réserve ornithologique et longe un plan d'eau, parfaite pour se ressourcer loin du tumulte de la ville.

Rouen aussi sur le podium

Si Besançon s'empare de la 2e place, Rouen complète le podium à la troisième position, grâce à un score de 6,85 sur 10. La ville compte un bon ratio de 3,90 parcours plats en centre-ville pour 10 000 habitants. Mais c'est surtout sa popularité sur les réseaux sociaux qui la distingue, avec 1 007 hashtags #VilleRunning. Rouen est la 2e ville la plus "instagrammée" du classement.

Pour un parcours mêlant histoire et Seine, les coureurs peuvent opter pour la boucle Centre de Rouen et Bords de Seine de 8km. Elle passe par la cathédrale Notre-Dame, le pont Gustave-Flaubert, les quais et la place de la Pucelle. Pour une ambiance plus bucolique, la boucle Bois Bagnères – Basilique de Bonsecours – Mont Gargan (8,9km) emmène les runners le long de la rivière Robec, à travers le parc Saint-Paul et jusqu'à la basilique.