Dispositif exceptionnel. Emissions spéciales, lives, podcast… Tendance Ouest met le paquet pour la venue du Tour de France en Normandie

La Normandie est à la fête ! Pendant trois jours, le Tour de France va sillonner la région. Aucun département ne sera oublié : une arrivée à Rouen mardi 8 juillet, un contre-la-montre à Caen mercredi 9, une étape Bayeux-Vire jeudi 10 et des détours par l'Eure, la Manche et l'Orne… Les passionnés de cyclisme vont être servis.

Deux émissions spéciales

Tendance Ouest ne pouvait pas manquer le passage de la Grande Boucle dans ses contrées. Alors, la rédaction met les petits plats dans les grands. Dès mardi 8 juillet, rendez-vous à Rouen, sur la place de la mairie où arrivera le peloton, pour une émission spéciale de 12h à 13h, avant le grand départ.

Nos journalistes se mettent au rythme du peloton avec une nouvelle émission le 9 juillet, à la même heure, à Caen, tout près du village du Tour, avant le départ du contre-la-montre. Et, le 10 juillet, nos journalistes continueront de vous faire vivre cette parenthèse normande entre Bayeux et Vire, en direct à l'antenne et sur notre site. La cerise sur le gâteau ? Nos Normands devraient faire parler d'eux sur ces trois étapes…

En direct pendant trois jours

La rédaction ne s'arrête pas là. Elle fera vivre en direct ces trois jours sur tendanceouest.com. Avec nos journalistes plongés au cœur de la fête, au plus près des fans et des coureurs, vous ne manquerez pas une miette de cet événement.

Vous en voulez encore ? Ne manquez pas notre dossier spécial Tour de France, à lire ici et savourez notre podcast "Tour de France : l'échappée normande" sur podcasts.tendanceouest.com, sur la grande histoire des coureurs normands du Tour.

Enfin, retrouvez ici notre page spéciale, regroupant toutes les informations sur la parenthèse normande du Tour de France.