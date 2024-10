Tour de France 2025. Caen, Rouen, Bayeux, Vire… Découvrez les villes normandes traversées par le peloton

C'était un secret de polichinelle et c'est désormais officiel : le Tour de France passera trois jours en Normandie en 2025. Le tracé officiel de cette prochaine édition a été dévoilé ce mardi 29 octobre. Thierry Gouvenou, né à Vire, est en charge d'établir ce parcours. Le Normand a fait la part belle à sa région.

Mardi 8 juillet : Amiens - Rouen

C'est une première depuis 2012. Le peloton entrera en Normandie quelques jours seulement après le grand départ donné dans les Hauts-de-France. Après un passage par Amiens, les coureurs entrent en Normandie et rejoignent les rues de Rouen.

Une arrivée qui pourrait plaire aux puncheurs après les 173km du parcours. La route va s'élever quand les coureurs emprunteront les boucles de la Seine, et escaladeront quelques côtes.

En 2012, l'Allemand André Greipel l'avait emporté au sprint, entre Abbeville et la ville seinomarine.

Les 22 derniers kilomètres de l'étape entre Amiens et Rouen.

Mercredi 9 juillet : contre-la-montre à Caen

Caen brillera de mille feux pour son Millénaire. Une arrivée, et un départ, puisque le premier contre-la-montre de cette édition se déroulera dans les rues de la cité de Guillaume le Conquérant. De quoi mettre en valeur son patrimoine. Cette étape pourrait bien provoquer quelques écarts entre les leaders du classement général, avec au total 33km à parcourir.

Le départ sera donné du port, pour se conclure sur la place Foch, devant la Prairie. Sans surprise, les coureurs passeront devant le Mémorial, l'Abbaye-aux-Hommes, ou encore le château. Les coureurs sortiront de Caen pour rejoindre l'ouest de l'agglomération, et passer sur des routes plates et larges, qui souriront aux plus puissants.

La dernière fois que le Tour avait fait étape à Caen, c'était en 2006. Depuis Beauvais, l'Espagnol Oscar Freire s'était imposé.

Jeudi 10 juillet : Bayeux - Vire

Grande première pour Bayeux ! Jamais elle n'avait accueilli la caravane du Tour. Anomalie désormais réparée, pour cette deuxième étape calvadosienne. Le local de l'étape Kévin Vauquelin et le peloton prennent la direction de Vire, ne manquant pas d'emprunter les chemins escarpés de la Suisse normande et du Bocage virois, avec deux petits crochets, par la Manche, et notamment sa côte de Mortain et par l'Orne.

Cette fois, l'arrivée pourrait se jouer entre costauds. Au bout des 201km et 3500 mètres de dénivelé, l'arrivée sera jugée en haut d'une côte de 700m à 10% de moyenne. "Une montée finale très sélective", pour les organisateurs.

En 1997, lorsque les coureurs avaient fait étape pour la première et unique fois à Vire, Mario Cippolini avait levé les bras après un sprint massif.

L'arrivée s'annonce sportive à Vire Normandie.

Le lendemain, le vendredi 11 juillet, direction la Bretagne pour la Grande Boucle. Saint-Malo sera ville départ.