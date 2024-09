Evénement. Millénaire de Caen : les temps forts à ne pas manquer 

Une immense parade, attirant des dizaines de milliers de spectateurs, va traverser Caen le 9 mai 2025.

Il s'agit de la plus grande promesse de ce Millénaire de Caen : le 9 mai 2025, la Parade opératique traversera la ville sur 5km. Ses promoteurs promettent d'attirer 150 000 spectateurs pour cinq heures de spectacle, autour d'une traversée historique racontée par des danseurs, musiciens mais aussi circassiens qui défileront sur des chars monumentaux. Porté par la compagnie caennaise Le Ballon vert, ce spectacle d'ampleur va sillonner Caen et présenter des tableaux autour de ses lieux emblématiques : l'esplanade de l'hôtel de ville, la place Saint-Sauveur, la place de la Mare, l'esplanade de l'université, pour finir tout près de l'eau, du côté du port.

Ce projet collectif, en plus de réunir une quarantaine de disciplines artistiques et artisanales, se construit pour et avec les habitants du territoire. Depuis février 2024 et jusqu'à la fin des répétitions générales, les volontaires sont invités à passer à la grande halle de Colombelle pour venir découvrir et participer à la scénographie de la parade. En tout, ce sont près de 2 000 personnes qui participeront au processus de création de l'œuvre.