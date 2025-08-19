En ce moment Haven't meet you yet Michael BUBLE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Gouville-sur-Mer. De fausses affiches sur la qualité de l'eau placardées sur le littoral

Environnement. De fausses affiches sur la qualité des eaux de baignade ont été placardées à Gouville-sur-Mer.

Publié le 19/08/2025 à 17h34 - Par Thierry Valoi
Gouville-sur-Mer. De fausses affiches sur la qualité de l'eau placardées sur le littoral
La plage de Gouville-sur-Mer, où de fausses affiches indiquant une mauvaise qualité de l'eau ont été placardées. - Thierry Valoi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Des affiches ont été placardées ces derniers jours sur le littoral de Gouville-sur-Mer, portant sur la qualité des eaux de baignade. Elles reprennent également, sans autorisation, le logo du département de la Manche. Ce document ne provient ni du Département, ni de la commune, ni de l'ARS. Son contenu n'a aucun caractère officiel, indique le conseil départemental.

Se référer aux canaux officiels

La commune de Gouville-sur-Mer et le Département invitent mardi 19 août les habitants à ne pas tenir compte de ces documents et à se référer aux canaux officiels. La qualité des eaux de baignade de la Manche, rappelle le conseil départemental, est suivie de très près par l'Agence régionale de santé et aucune pollution n'est présente actuellement dans le secteur de Gouville-sur-Mer. Les résultats des analyses sont consultables sur le site de l'ARS.

Le Département rappelle qu'il met en œuvre depuis plusieurs années un suivi permettant d'assurer une veille sur l'état et l'évolution de la qualité des principaux cours d'eau arrivant sur les côtes sur ce lien.

Il indique également que l'utilisation frauduleuse de son logo constitue un délit et se réserve la possibilité de déposer plainte.

Les fausses affiches vues à Gouville-sur-Mer.Les fausses affiches vues à Gouville-sur-Mer. - Thierry Valoi

Galerie photos
Les fausses affiches vues à Gouville-sur-Mer. - Thierry Valoi

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaques de cuisson
Plaques de cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 25€ Découvrir
Thermomix TM6 noir
Thermomix TM6 noir Chambaron-sur-Morge (63200) 800€ Découvrir
Mini-pelle Kubota U27-4
Mini-pelle Kubota U27-4 Audincourt (25400) 14 999€ Découvrir
Tuyau microporeux 7,50 m neuf
Tuyau microporeux 7,50 m neuf Le Genest-Saint-Isle (53940) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Gouville-sur-Mer. De fausses affiches sur la qualité de l'eau placardées sur le littoral
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple