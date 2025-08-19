Gouville-sur-Mer. De fausses affiches sur la qualité de l'eau placardées sur le littoral

Des affiches ont été placardées ces derniers jours sur le littoral de Gouville-sur-Mer, portant sur la qualité des eaux de baignade. Elles reprennent également, sans autorisation, le logo du département de la Manche. Ce document ne provient ni du Département, ni de la commune, ni de l'ARS. Son contenu n'a aucun caractère officiel, indique le conseil départemental.

Se référer aux canaux officiels

La commune de Gouville-sur-Mer et le Département invitent mardi 19 août les habitants à ne pas tenir compte de ces documents et à se référer aux canaux officiels. La qualité des eaux de baignade de la Manche, rappelle le conseil départemental, est suivie de très près par l'Agence régionale de santé et aucune pollution n'est présente actuellement dans le secteur de Gouville-sur-Mer. Les résultats des analyses sont consultables sur le site de l'ARS.

Le Département rappelle qu'il met en œuvre depuis plusieurs années un suivi permettant d'assurer une veille sur l'état et l'évolution de la qualité des principaux cours d'eau arrivant sur les côtes sur ce lien.

Il indique également que l'utilisation frauduleuse de son logo constitue un délit et se réserve la possibilité de déposer plainte.

Les fausses affiches vues à Gouville-sur-Mer. - Thierry Valoi