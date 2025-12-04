Seine-Maritime. Pas de monnaie pour le calendrier ? Des pompiers se mettent à la carte bancaire

Il est presque aussi incontournable que le calendrier de l'Avent. Le calendrier des pompiers est distribué, en cette fin d'année, par les centres de secours. Comme le rappelle le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Seine-Maritime, il est vendu exclusivement à prix libre, en porte à porte et par des pompiers en uniforme. Les ventes permettent de financer les sorties ou d'assurer les activités des pompiers réalisées dans le cadre des amicales.

Les paiements par carte bancaire sont "très bénéfiques"

Une tradition qui perdure mais qui s'adapte. "Sur ma tournée de l'an dernier, il y avait pas mal de paiements par carte bancaire et ça a été très bénéfique", constate Angéline Leseigneur, pompier volontaire à Criquetot-L'Esneval, près de Fécamp. Comme ses confrères, elle a cinquante calendriers à écouler avant la fin de l'année.

"C'est au bon vouloir de chaque pompier"

Certains pompiers proposent désormais aux habitants de régler via un terminal de paiement. "C'est au bon vouloir de chaque pompier, car il faut utiliser une application mobile sur son téléphone personnel, détaille la vice-présidente de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Criquetot. Avant, certaines personnes qui n'avaient pas de monnaie nous disaient de repasser, puis de repasser, puis de repasser… Au bout d'un moment, on abandonnait. Avec ce système, ceux qui ne sont pas intéressés disent clairement "non" tout de suite, et cela nous évite de revenir", note l'infirmière de 23 ans.

La tournée des pompiers, un incontournable pour cette infirmière de 23 ans, pompier volontaire. - Célia Caradec

Créer du lien

Les paiements par chèque ou en liquide restent possibles et sont notamment privilégiés par les anciens. "Parfois, on papote, on nous propose un café… Cela permet d'échanger dans un cadre plus détendu" que lors des interventions. Créer du lien, comme avec les commerçants de la commune qui sont au cœur du calendrier de Criquetot-L'Esneval cette année, prenant la pose aux côtés des pompiers.