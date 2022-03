Fécamp. Les nouveaux locaux de la Croix Rouge inaugurés

Le déménagement de la Croix Rouge de Fécamp (Seine-Maritime) : depuis le 14 août 2019, ses locaux sont installés à Toussaint, sur la Zone artisanale. Ils ont été inaugurés le 19 octobre 2019. L'association était auparavant basée à l'ancien hôpital de Fécamp mais elle manquait de visibilité. Les nouveaux locaux sont plus grands. Ils accueillent les quatre véhicules de secours, mais également une recyclerie avec vente de meubles, d'électroménager et de vaisselle. Depuis son déménagement, la fréquentation de cette recyclerie a triplé. De quoi conforter les finances de la Croix Rouge de Fécamp.

Écoutez Jean-Marc Houssaye, le secrétaire général de la Croix Rouge de Fécamp :

Jean-MArc Houssaye - secrétaire général Croix Rouge Fécamp Impossible de lire le son.

Écoutez Didier Marin, responsable de la recyclerie Croix Rouge de Fécamp :

Didier Marin - responsable de la recyclerie de Toussaint Impossible de lire le son.

Croix Rouge de Fécamp

La Croix Rouge de Fécamp intervient sur quatre cantons : Fécamp, Valmont, Goderville et Criquetot-l'Esneval. L'association compte 95 bénévoles, dont 22 secouristes. Elle gère tous les ans une cinquantaine de postes de secours sur différents événements.

La Croix Rouge de Fécamp a deux grandes activités : le secourisme et l'action sociale.

Secourisme

Ce sont 22 secouristes qui travaillent bénévolement pour la Croix Rouge. Ils ont à leur disposition deux ambulances (Véhicule de premiers secours à la personne,VPSP), un véhicule logistique (abritant notamment des lits et une tente géante) ainsi qu'un véhicule de liaison.

La Croix Rouge a également un rôle de formateur. Elle intervient auprès du grand public, mais également auprès d'un public scolaire.

De gauche à droite : Jean-Marc Houssaye, secrétaire général de la Croix Rouge de Fécamp, Didier Marin, responsable de la recyclerie de Toussaint et Patrick Blanvillain, responsable adjoint de la recyclerie. - Gilles Anthoine

Action sociale

La Croix Rouge organise une aide alimentaire sur Fécamp et Criquetot-l'Esneval. Elle aide 375 personnes (soit environ 115 familles).

L'association a également mis en place des vestiaires. Il s'agit de la vente d'habits donnés. Sur Fécamp, le vestiaire est situé à l'Espace Henri Dunant (ouvert les mardis et jeudis de 14 heures à 16 heures). Sur Criquetot-l'Esneval, le vestiaire est basé rue de Vergetot (ouvert les vendredis de 14 heures à 16 heures).

Il existe également une Vesti Boutique à Fécamp (rue des Forts), où sont vendus des vêtements neufs (des fins de séries donnés par des commerçants). Cette boutique est ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 10 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 17 heures ainsi que les mercredis et samedis de 14 heures à 17 heures.

Enfin, et c'est la grande nouveauté : la recyclerie de Toussaint (dans les nouveaux locaux). Les bénévoles de la Croix Rouge vendent des meubles, de l'électroménager ou encore de la vaisselle. Ils se déplacent également à domicile pour vous débarrasser de vos vieilles affaires (en bon état). Le local est ouvert les mardis et les jeudis, de 14 heures à 17 heures, ainsi que les 1er et 3e samedis de chaque mois, de 10 heures à 18 heures.