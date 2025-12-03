Insolite. Oui, vous pourrez vraiment mettre Pierre Garnier sous votre sapin cette année : on vous explique

Depuis sa sortie de la Star Academy, Pierre Garnier fait partie de ces artistes qui rassemblent tout le monde. A la maison, au boulot, dans votre groupe WhatsApp, il y a forcément quelqu'un qui fredonne ses refrains ou qui suit de près son actu. Un fan assumé, ou un fan qui se cache un peu, mais un fan quand même.

Et c'est précisément pour eux que la collection de Noël vient d'arriver.

Pierre Garnier lance sa sélection de Noël : voici ce qu'il propose

Sur sa boutique officielle, l'artiste dévoile une série de produits en édition limitée pour les fêtes. Une collection pensée pour les fans qui aiment glisser un clin d'œil pop dans leurs cadeaux, ou bien ceux qui ont un fan dans leur entourage et qui n'ont pas encore eu l'idée… de génie.

Dans le pack Noël annoncé mardi 2 décembre, on retrouve :

un pull de Noël dédié à son univers

un mug de saison

et surtout un rouleau de papier cadeau illustré avec son image

Les articles sont aussi disponibles séparément, mais c'est le pack qui concentre l'esprit “cadeaux + fandom” en un seul lot.

Le phénomène du papier cadeau Pierre Garnier

Du papier cadeau à l'effigie de Pierre Garnier, c'est à la fois inutile, essentiel, et complètement dans l'esprit des fêtes. Le genre d'objet un peu absurde mais tellement réussi qu'il devient instantanément culte.

Vous offrez un cadeau à un fan ? Vous l'emballez dans ce rouleau.

Vous offrez un cadeau à quelqu'un qui ne l'est pas ? Ça fera parler autour du sapin.

Et puis comme nous vous pourrez faire la blague : "Toi qui voulais Pierre Garnier sous le sapin à Noël !"

Dans tous les cas, vous gagnez.

Notre coup de cœur : ce papier cadeau, évidemment

Autant être clair : parmi tout ce que propose la collection, c'est ce papier cadeau qui décroche la palme.

Parce qu'il ne sert pas seulement à emballer des présents. Il ajoute une dose d'humour, un clin d'œil pop assumé, et surtout une bonne anecdote à raconter.

En bref

Le pack Noël de Pierre Garnier coche toutes les cases : festif, bien pensé, fan-friendly et suffisamment original pour se démarquer. Si vous devez faire un cadeau à quelqu'un qui écoute Pierre en boucle, vous venez probablement de trouver ce qu'il vous fallait.

La boutique officielle, c'est ici !