Star Academy. Pourquoi Pierre Garnier est-il absent du prime des anciens cette semaine ?

Société. Le chanteur normand star Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2023, ne participera pas au prime des anciens diffusé ce week-end sur TF1. Une absence remarquée, alors que l'artiste originaire de Villedieu-les-Poêles (Manche) était très attendu des fans. Il s'est expliqué. 

Publié le 13/11/2025 à 17h50 - Par Mathilde Rabaud
Star Academy. Pourquoi Pierre Garnier est-il absent du prime des anciens cette semaine ?
Pierre Garnier : le phénomène musical né en Normandie ne sera pas au prime des anciens ce week-end. - Star Academy le live

Révélé au grand public lors de la Star Academy 2023, Pierre Garnier a conquis le cœur des téléspectateurs dès ses premières prestations. Originaire de Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, le jeune artiste s'est imposé comme l'un des nouveaux visages incontournables de la chanson française.

Son premier single Ceux qu'on était a été un immense succès, certifié en quelques semaines seulement ! Avec son naturel et ses chansons intimes, il a su conquérir le cœur des fans et se construire un public fidèle et solide qui le suit aujourd'hui dans toutes ses aventures. 

Star Academy 2025 : une nouvelle saison marquée par les retrouvailles

Mais loin de la saison 2023, c'est une nouvelle promotion qui est arrivée cette année au château. La treizième saison de la Star Academy a débuté le 18 octobre 2025 sur TF1. Comme à chaque édition, les fans du programme retrouvent une nouvelle génération de talents, accompagnée par les professeurs et (parfois) quelques anciens élèves emblématiques de l'émission.

Ce week-end, c'est le prime des anciens. Une soirée placée sous le signe de l'émotion et de la nostalgie. Plusieurs figures marquantes des dernières saisons (Marine, Anisha, Enola ou encore Julien) feront leur retour au château pour partager la scène avec les académiciens 2025.

Pourquoi Pierre Garnier ne sera pas présent

Malgré l'attachement du chanteur à l'émission qui a lancé sa carrière, Pierre Garnier ne participera pas à cette soirée spéciale. La raison ? Un emploi du temps surchargé. Entre la préparation de sa tournée et la finalisation de nouveaux projets musicaux, le jeune artiste n'a pas pu se libérer pour ce prime très attendu.

Dans une story Instagram publiée en début de semaine, Pierre a expliqué à ses fans : "Je prépare la tournée qui reprend bientôt. Profitez bien de la Star Academy ! Hâte de vous retrouver."

Il a ensuite ajouté avec enthousiasme : "D'ailleurs, on se voit où ?" un clin d'œil à son public, impatient de le retrouver sur scène dans les prochaines semaines.

Une absence temporaire mais un lien intact avec la Star Academy

Si Pierre Garnier manque ce rendez-vous des anciens, il reste profondément attaché à l'émission qui a révélé son talent. Présent lors du lancement de la saison 2025, il avait adressé un message plein de bienveillance à la nouvelle promotion.

Les fans peuvent donc se rassurer : son absence n'est que passagère. Il pourrait bien revenir saluer les académiciens lors d'un prochain prime, entre deux dates de concert.

Star Academy. Pourquoi Pierre Garnier est-il absent du prime des anciens cette semaine ?
