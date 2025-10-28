People. "Vous me saoulez !" : Héléna recadre ses fans qui crient le nom de Pierre Garnier à son concert

Révélée par la "Star Academy" 2023, Helena Bailly (désormais simplement Helena) continue de conquérir le cœur du public français. Avec son énergie, sa sincérité et sa voix unique, la chanteuse de 23 ans a su créer un véritable lien avec ses fans. Sur scène, elle multiplie les clins d'œil et les anecdotes personnelles, rendant chaque concert vivant et spontané.

Lors de sa tournée, Héléna aime échanger avec son public entre deux chansons, partageant des émotions brutes et des confidences sur ses inspirations musicales.

Une complicité avec Pierre Garnier qui fait rêver

Difficile d'évoquer Héléna sans parler de Pierre Garnier, autre grand nom issu de la "Star Academy". Leur complicité, née sous les caméras du château de Dammarie-les-Lys, a depuis captivé les fans. Sur scène, leurs duos ont marqué les esprits, et dans la vie, les deux artistes entretiennent un mystère qui passionne.

Malgré des rumeurs persistantes de romance, Heléna et Pierre ont toujours affirmé être simplement amis, tout en s'avouant très proches. Les allusions présentes dans leurs chansons, souvent perçues comme des messages codés, entretiennent le doute et alimentent les conversations des fans sur les réseaux sociaux.

"Vous me saoulez !" : une réaction spontanée qui fait le buzz

Ce lien entre les deux chanteurs s'est encore invité, involontairement, sur scène. Lors de son concert au Zénith d'Auvergne, Héléna s'apprêtait à interpréter sa chanson Loin de toi (jamais), un titre que beaucoup considèrent comme un message adressé à Pierre Garnier.

Avant de commencer, elle confie au micro : "La prochaine chanson, elle existe pour tous les gens que j'aime, et qui sont loin de moi." Immédiatement, la foule répond d'une seule voix : "Pierre ! Pierre ! Pierre !"

Amusée, la chanteuse imite les spectateurs avant de continuer en souriant : "Vous me saoulez !" Une phrase spontanée, dite sur le ton de la plaisanterie, qui a déclenché un fou rire général… et fait le tour d'internet quelques heures plus tard.

Une artiste qui assume son indépendance

Si Héléna joue volontiers avec la curiosité du public, elle reste avant tout concentrée sur sa carrière. Après avoir séduit les téléspectateurs, elle trace sa route en solo, entre émotions pop et textes personnels. Dans ses interviews, la jeune femme rappelle régulièrement son envie de rester authentique et de ne pas se laisser enfermer dans une histoire inventée par les fans.

Son succès, elle le doit à son talent, mais aussi à sa capacité à rire de tout : même des rumeurs les plus insistantes. Et ce soir-là, au Zénith d'Auvergne, elle a prouvé qu'on pouvait désamorcer les fantasmes… avec humour et légèreté.