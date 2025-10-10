En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. "Hélé 2" : Helena crée la surprise avec une réédition de son premier album, pleine de surprises et d'émotion

Société. Helena vient de dévoiler la réédition de son premier album "Hélé", enrichie de cinq nouveaux titres. Parmi eux, un duo bouleversant avec sa mère. 

Publié le 10/10/2025 à 14h44 - Par Aline
Musique. "Hélé 2" : Helena crée la surprise avec une réédition de son premier album, pleine de surprises et d'émotion
Helena signe un retour tout en émotion avec "Hélé 2", une réédition sincère et touchante de son premier album. - Capture d'écran YouTube - Helena

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le phénomène Helena continue de faire vibrer la scène francophone. Après un premier album certifié disque de platine et une tournée à guichets fermés, la chanteuse belge revient avec Hélé 2, une réédition qui dévoile cinq morceaux inédits : Loin de toi (jamais), Piscine, Capuche, Nuage et Maman s'inquiète (feat. Brigitte).

Ce dernier titre a particulièrement marqué les esprits. Dans cette ballade intimiste, Helena partage le micro avec sa mère, Brigitte, bien connue du public pour sa fraîcheur et sa tendresse lors de la Star Academy. Ensemble, elles livrent un moment d'émotion, entre complicité et nostalgie.

Une réédition qui marque une nouvelle étape dans sa carrière

Avec Hélé 2, Helena confirme qu'elle n'est plus seulement une révélation d'un télé-crochet, mais bel et bien une artiste accomplie. A travers ces nouvelles chansons, elle se dévoile à son public en abordant des thèmes de société forts et encore plus intimes : la peur, la bienveillance, l'amour et la résilience.

Sur les réseaux sociaux, son public salue la profondeur et l'authenticité de cette réédition, qui renforce de nouveau le lien privilégié qu'elle entretient avec celui-ci. Et alors qu'elle s'apprête à retrouver tous les Zéniths de France dès le 16 octobre, qu'elle sera le 15 novembre au Zénith de Rouen, le 14 décembre 2025 au Zénith de Caen et 12 décembre au Mans, Helena n'a pas fini de nous surprendre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. "Hélé 2" : Helena crée la surprise avec une réédition de son premier album, pleine de surprises et d'émotion
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple