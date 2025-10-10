Musique. "Hélé 2" : Helena crée la surprise avec une réédition de son premier album, pleine de surprises et d'émotion

Le phénomène Helena continue de faire vibrer la scène francophone. Après un premier album certifié disque de platine et une tournée à guichets fermés, la chanteuse belge revient avec Hélé 2, une réédition qui dévoile cinq morceaux inédits : Loin de toi (jamais), Piscine, Capuche, Nuage et Maman s'inquiète (feat. Brigitte).

Ce dernier titre a particulièrement marqué les esprits. Dans cette ballade intimiste, Helena partage le micro avec sa mère, Brigitte, bien connue du public pour sa fraîcheur et sa tendresse lors de la Star Academy. Ensemble, elles livrent un moment d'émotion, entre complicité et nostalgie.

Une réédition qui marque une nouvelle étape dans sa carrière

Avec Hélé 2, Helena confirme qu'elle n'est plus seulement une révélation d'un télé-crochet, mais bel et bien une artiste accomplie. A travers ces nouvelles chansons, elle se dévoile à son public en abordant des thèmes de société forts et encore plus intimes : la peur, la bienveillance, l'amour et la résilience.

Sur les réseaux sociaux, son public salue la profondeur et l'authenticité de cette réédition, qui renforce de nouveau le lien privilégié qu'elle entretient avec celui-ci. Et alors qu'elle s'apprête à retrouver tous les Zéniths de France dès le 16 octobre, qu'elle sera le 15 novembre au Zénith de Rouen, le 14 décembre 2025 au Zénith de Caen et 12 décembre au Mans, Helena n'a pas fini de nous surprendre.