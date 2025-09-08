Télévision. La "Star Academy" a trouvé sa marraine et son parrain pour la prochaine saison !

La Star Academy n'est pas encore revenue sur TF1 mais elle continue de bien faire parler d'elle ! Sept anciens candidats de l'émission ont fait partie des 50 artistes les plus diffusés en radio cet été, et maintenant TF1 a fait une grande annonce : les parrain et marraine de la prochaine saison !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Star Academy (@staracademytf1)

Les deux stars succèdent à Clara Luciani qui était la marraine de la promotion remportée par Marine.