Télévision. La "Star Academy" de nouveau à l'honneur dans "Danse avec les Stars" !

Société. La "Star Academy" de nouveau à l'honneur dans l'émission "Danse avec les stars" ! Un nouveau candidat vient d'être dévoilé, ce sera Julien Lieb !

Publié le 03/12/2025 à 12h25 - Par Laure
Julien Lieb a sorti son premier album "Naufragé" vendredi 26 septembre, jour de son passage sur la scène du Tendance Live du Havre.

Lénie a gagné la dernière saison de Danse avec les Stars. Pour la 15e saison qui s'annonce, le casting commence tout juste à être dévoilé et c'est un autre candidat de la promotion Star Academy de Lénie qui a été choisi. C'est le finaliste de la saison 11 : Julien Lieb !

L'ancien académicien commencera également une tournée en février prochain, son planning s'annonce chargé. Il sera d'ailleurs le 28 mars au Mans.

Concernant le reste du casting de Danse avec les stars, deux autres noms ont été révélés. Il s'agit de la championne olympique de natation Laure Manaudou, dont son frère Florent a perdu la finale cette année. L'occasion de prendre une revanche pour la famille ?

Il y aura aussi l'animateur Stéphane Bern.

La saison 15 de Danse avec les stars devrait commencer en début d'année 2026, aucune date n'a été précisée pour le moment.

