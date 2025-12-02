En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Santé. Les fauteuils roulants deviennent gratuits : un vrai casse-tête pour les pharmaciens normands

Santé. Les patients n'ont plus à débourser pour acheter ou louer un fauteuil roulant depuis le 1er décembre. Mais cette réforme poussée par l'Assurance maladie est un vrai casse-tête pour les professionnels de santé.

Publié le 02/12/2025 à 17h52 - Par Julien Rojo
Santé. Les fauteuils roulants deviennent gratuits : un vrai casse-tête pour les pharmaciens normands
Les fauteuils roulants électriques deviennent gratuits à partir du 1er décembre. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Bonne nouvelle pour les patients. Depuis lundi 1er décembre, les fauteuils roulants sont désormais entièrement pris en charge par l'Assurance maladie. Le reste à charge, qui pouvait s'élever à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, est couvert par les pouvoirs publics. Tous les modèles de fauteuils roulants, manuels ou électriques, ainsi que les poussettes médicales et les scooters modulaires sont concernés. Cette réforme est issue d'un arrêté pris au Journal officiel en février dernier.

Comment profiter de cette réforme ?

Du côté du patient, il n'y a pas d'avance de frais à faire. Il suffit d'obtenir une prescription d'un professionnel de santé comme son médecin ou un masseur-kinésithérapeute. Le document doit préciser la durée du besoin du fauteuil : un achat, une location courte ou longue. Cette prescription devra être présentée à l'Assurance maladie, qui étudiera la demande dans les deux mois. Au-delà, le silence de l'administration vaut accord. La réforme veut simplifier le processus : l'Assurance maladie est l'unique guichet pour les démarches.

"C'est un peu complexe"

Pourtant, le dispositif est loin d'être simple pour les professionnels de santé. "La réforme fait 85 pages. C'est un peu complexe d'assimiler ça administrativement", remarque Aurélie Hamel, de la pharmacie Pasteur à Cherbourg. Des craintes s'élèvent aussi du côté des prix : la réforme apporte aussi une nouvelle grille tarifaire à respecter. "Auparavant, la Sécurité sociale remboursait 650 euros pour l'achat d'un fauteuil manuel. Depuis la réforme, c'est 360 euros. On vend le fauteuil quasiment à 0 euro de marge. C'est une perte de chiffre d'affaires et on attend les nouveaux tarifs des fabricants", détaille Bertrand Palin, dirigeant de la société de matériel Hapi Médical.

"On vend le fauteuil quasiment à 0 euro de marge", explique le pharmacien Bertrand Palin dans le quartier des Provinces."On vend le fauteuil quasiment à 0 euro de marge", explique le pharmacien Bertrand Palin dans le quartier des Provinces. - Julien Rojo

Galerie photos
"On vend le fauteuil quasiment à 0 euro de marge", explique le pharmacien Bertrand Palin dans le quartier des Provinces. - Julien Rojo

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Santé. Les fauteuils roulants deviennent gratuits : un vrai casse-tête pour les pharmaciens normands
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple