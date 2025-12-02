Santé. Les fauteuils roulants deviennent gratuits : un vrai casse-tête pour les pharmaciens normands

Bonne nouvelle pour les patients. Depuis lundi 1er décembre, les fauteuils roulants sont désormais entièrement pris en charge par l'Assurance maladie. Le reste à charge, qui pouvait s'élever à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, est couvert par les pouvoirs publics. Tous les modèles de fauteuils roulants, manuels ou électriques, ainsi que les poussettes médicales et les scooters modulaires sont concernés. Cette réforme est issue d'un arrêté pris au Journal officiel en février dernier.

Comment profiter de cette réforme ?

Du côté du patient, il n'y a pas d'avance de frais à faire. Il suffit d'obtenir une prescription d'un professionnel de santé comme son médecin ou un masseur-kinésithérapeute. Le document doit préciser la durée du besoin du fauteuil : un achat, une location courte ou longue. Cette prescription devra être présentée à l'Assurance maladie, qui étudiera la demande dans les deux mois. Au-delà, le silence de l'administration vaut accord. La réforme veut simplifier le processus : l'Assurance maladie est l'unique guichet pour les démarches.

"C'est un peu complexe"

Pourtant, le dispositif est loin d'être simple pour les professionnels de santé. "La réforme fait 85 pages. C'est un peu complexe d'assimiler ça administrativement", remarque Aurélie Hamel, de la pharmacie Pasteur à Cherbourg. Des craintes s'élèvent aussi du côté des prix : la réforme apporte aussi une nouvelle grille tarifaire à respecter. "Auparavant, la Sécurité sociale remboursait 650 euros pour l'achat d'un fauteuil manuel. Depuis la réforme, c'est 360 euros. On vend le fauteuil quasiment à 0 euro de marge. C'est une perte de chiffre d'affaires et on attend les nouveaux tarifs des fabricants", détaille Bertrand Palin, dirigeant de la société de matériel Hapi Médical.

"On vend le fauteuil quasiment à 0 euro de marge", explique le pharmacien Bertrand Palin dans le quartier des Provinces. - Julien Rojo